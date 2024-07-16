Γνωστή ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πρώην συντρόφου της σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της Καρύστου όπου διέμεναν για τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο πρώην σύντροφός της (με τον οποίο φέρεται να έχει ένα παιδί και διατηρεί καλές σχέσεις), δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη, ωστόσο σε βάρος της σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως σχετική δικογραφία.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr η ηθοποιός έχοντας καταναλώσει υπερβολικό αλκοόλ λίγο μετά το απόγευμα για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής άρχισε να σπάει τα πάντα μέσα στο δωμάτιο, να βρίζει και να χτυπάει τον πρώην σύντροφό της.

Αστυνομικοί που ειδοποίηθηκαν από τους υπευθύνους του ξενοδοχείου αλλά και ενοίκους έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν την ηθοποιό.

Στη συνέχεια η ηθοποιός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καρύστου όπου αφού έδωσε κατάθεση αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.