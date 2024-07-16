Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα, στα Σαγέικα Δυτικής Αχαΐας, όταν ένας 32χρονος εργάτης γης πακιστανικής καταγωγής, έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε πομόνα νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άτυχος αλλοδαπός ο οποίος διέμενε στην περιοχή του Λάππα και εργαζόταν σε χωράφια της περιοχής, πιθανότατα βρέθηκε στο σημείο για να δροσιστεί εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και βρέθηκε στο νερό.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 32χρονου οφείλεται σε πνιγμό, ενώ τον εντόπισαν νεκρό κάτοικοι της περιοχής.

Η έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαΐας βρίσκεται σε εξέλιξη.

