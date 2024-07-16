Ένας 76χρονος έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στο Παλαιό Φάληρο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:00 στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν 36χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και σκότωσε τον άτυχο ηλικιωμένο.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται.

Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

