Καρυστιανού: Υποκριτική και κουτσουρεμένη η πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής

Για μια «υποκριτική» και «κουτσουρεμένη» πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, κάνει λόγο σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού εξαπολύοντας πυρά τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση.

Όπως τονίζει η κυρία Καρυστιανού, θα πρέπει τα γίνει «πρόταση για προανακριτική, που θα περιλαμβάνει όλους τους ήδη μηνυθέντες πολιτικούς, πρωθυπουργό και υπουργούς, πρώην και νυν».

Αναλυτικά η ανάρτηση της:

«Πράγματι κ. Φλωρίδη η πρόταση σύστασης Προανακριτικής είναι υποκριτική, γιατί δεν αφορά ΟΛΟΥΣ τους πολιτικούς, οι ποινικές δικογραφίες των οποίων έχουν σταλεί εδώ και μήνες από τον Εισαγγελέα στη Βουλή και ΟΛΑ τα ερευνητέα εγκλήματα.

Αντιθέτως, κατά παράβαση του νόμου και του Συντάγματος, έγινε «κουτσουρεμένη» για τα μάτια του κόσμου, και κυρίως για να σωθείτε από τις αληθινές ποινικές ευθύνες.

Και εσείς λοιπόν για αυτό την υπερψηφίσατε ακριβώς διότι είναι υποκριτική!

Και άρα εξυπηρετεί την κυβερνητική ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ και ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ και κυρίως τη ΜΗ μεταμέλεια σας.

Η δε αναφορά σας στο χρυσοπληρωμένο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που ενώ είναι παντελώς αναρμόδιο, σπεύδει εναγωνίως να πει αορίστως ότι δεν υπήρχαν πολιτικές εντολές, ακόμη και αυτό θα γυρίσει σύντομα μπούμερανγκ κατευθείαν πάνω σας όταν αποκαλυφθούν και οι εντολές που δόθηκαν και ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ.

Περιμένουμε επιτέλους από τους Βουλευτές να κάνουν μια ΣΟΒΑΡΗ ΠΛΗΡΗ και όχι κουτσουρεμένη πρόταση για Προανακριτική, που θα περιλαμβάνει ΟΛΟΥΣ τους ήδη μηνυθέντες πολιτικούς, Πρωθυπουργό και Υπουργούς, πρώην και νυν, με αξιοποίηση όλων των δικογραφιών που είναι θαμμένες στη Βουλή, και ΟΛΑ τα εγκλήματα, για τα οποία έχουν επίσημα εδώ και μήνες μηνυθεί.

Αν όμως ΟΛΟΙ οι Βουλευτές βολευτούν και συνεχίσουν να μην την κάνουν, σημαίνει ότι κανείς δεν έχει το ανάστημα να αναδείξει την αλήθεια και το φως της!».

