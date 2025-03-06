Διώξεις σε 100 άτομα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δήλωναν «μαϊμού» βοσκοτόπια και άρπαξαν 2,9 εκατ. ευρώ

Διώξεις σε 100 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται πως δήλωναν «μαϊμού» βοσκοτόπια στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργώντας ζημιά στα κονδύλια της ΕΕ ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, άσκησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, υπάρχουν τρεις δικογραφίες από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και χτες, 5 Μαρτίου, επέβαλε μηνυτήρια αναφορά στο πρωτοδικείο Αθηνών για 100 κατηγορούμενους.

Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την Κρήτη και είναι κτηνοτρόφοι.

Η υπόθεση αφορά το χρονικό διάστημα 2017-2020, όταν οι δεκάδες κατηγορούμενοι φέρεται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις και αιτήσεις με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παράνομα τα κονδύλια της ΕΕ.

Είχαν γίνει έλεγχοι από την αστυνομία και είχαν δεσμευτεί μέχρι το 2023, 16.000 ΑΦΜ, από τα οποία τα 10.500 ανήκαν στην Κρήτη. Έχει γίνει επίσης αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα από την εισαγγελία Αθηνών και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και εσωτερικά.

Εάν καταδικαστούν τα άτομα αυτά, θα βρεθούν αντιμέτωπα με ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών.

Πηγή: skai.gr

