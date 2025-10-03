Καρυστιανού: Ντράπηκα που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε πως η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Για τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για την υπόθεση των Τεμπών μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της.

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς», ανέφερε αρχικά και σημείωσε:

«Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της».

Για την ανάρτηση του Νίκου Πλιακά για το λαθρεμπόριο, που ανέφερε η κυρία Κοβέσι, η κυρία Καρυστανού σχολίασε: «Ίσως ο κ. Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχει αιτηθεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η κα Καρυστιανού είπε: «Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή που κάνει απεργία πείνας για να το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

Όπως δήλωσε η ίδια, με το κράτος να μη δέχεται τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων παραδέχεται την ενοχή του, ενώ τόνισε πως εάν οι σακούλες με τις σορούς ανοίξουν μόνο για το DNA, τότε θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία.

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωπος σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί», είπε επίσης και σημείωσε πως: «Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο των παιδιών μας είναι οι οικογένειες. Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά».

Tέλος, για όσα ακούγονται περί εμπλοκής της στην ενεργό πολιτική, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Ελπίζω και προσεύχομαι να βγει κάτι καθαρό και καινούργιο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της χώρας, η ζωή μας κι όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η προσευχή μου καθημερινά. Η κάθαρση μπορεί αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του».

