Το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής Παναγής Καππάτος παρέλαβε νέα εξώδικη δήλωση που απέστειλε η Μαρία Καρυστιανού, με την οποία δηλώνει «στήριξη της κατηγορίας κατά τα άρθρα 63, 67 επ. και 82 επ. ΚΠΔ κατά του υπόπτου Χρήστου Τριαντόπουλου και των συμμετοχών αυτού». Προτείνει να κληθούν 17 μάρτυρες προς εξέταση, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πέντε ακόμη πρώην υπουργοί και υφυπουργοί της περιόδου της σιδηροδρομικής τραγωδίας και να μην ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής χωρίς εξέταση μαρτύρων και διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Το εξώδικο της κ. Καρυστιανού επιδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής.

Όπως υπογραμμίζει:

«Έχω αυτοτελές δικαίωμα για στήριξη κατηγορίας γιατί ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τους συναυτουργούς και συνεργούς του «κάνοντάς τα όλα πράγματι λαμπίκο», καταπάτησε ευθέως τα δικαιώματά μου που απορρέουν από τον Ν. 4478/2017, ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/29/ΕΕ».

Παράλληλα, αναφέρεται και στην παράνομη επέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη, η οποία, όπως σημειώνει, «καταγράφεται και στην με αριθμό 69/15.07.2024 Διάταξη της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας, σύμφωνα με την οποία: «…οι ανωτέρω ενέργειες, δηλαδή η απομάκρυνση σωρού αδρανών υλικών από τον τόπο του δυστυχήματος συνιστούν αυθαίρετη παρέμβαση στο τόπο πέριξ του δυστυχήματος που αυτονόητα είναι και τόπος εγκλήματος στο μέτρο που διερευνώνται ποινικά κολάσιμες πράξεις ή παραλείψεις που οδήγησαν στη πρόκληση του, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 251 ΚΠΔ, στην οποία σκιαγραφείται το έργο του ανακριτή και των ανακριτικών υπαλλήλων ως αποκλειστικά αρμόδιων να ενεργούν τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για την συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, αλλά και της υποχρέωσης των προανακριτικών υπαλλήλων και όσων παρευρίσκονται στο σημείο να διατηρούν το χώρο ανέπαφο για την απρόσκοπτη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων…»

«Οι ως άνω ποινικά ερενητέες από μέρους Σας πράξεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα «το μπάζωμα» της αλήθειας σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος καθώς και του μηχανισμού θανάτου των θυμάτων, ένα από τα οποία ήταν και η αγαπημένη μου κόρη Μαρία – Θωμαίς Ψαροπούλου, θεμελιώνουν ποινικά ερευνητέες ευθύνες αφενός για παράβαση καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 ΠΚ, αφετέρου δε για υπόθαλψη εγκληματία – παρεμπόδιση Δικαιοσύνης κατ’ άρθρο 231 ΠΚ, αλλά και για εσχάτη προδοσία κατ’ άρθρο 134 §§ 1,.2 ΠΚ» αναφέρει επίσης.

«Κατόπιν των ανωτέρω, ήδη σήμερα με την παρούσα δηλώνω στήριξη της κατηγορίας, καθώς είμαι άμεσα θιγόμενη από την εξαφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων, στην οποία δολίως προέβη ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατά παράβαση του όποιου ερευνητέου καθήκοντός του. Από τις αναφερόμενες δε στην απόφαση σύστασης της Επιτροπής Σας πράξεις, και δη από το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών, ζημιώθηκα άμεσα και προσωπικά, θίχτηκε άμεσα και το σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δικαίωμα μου και για πλήρη πληροφόρησή μου και για πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή στις ποινικές διαδικασίες προς ανάδειξη της αλήθειας και τελικώς δικαίωσης του παιδιού μου, ενώ συγχρόνως διατηρώ ενεργή αστική αξίωση, αφού τα συμφέροντά μου πλήττονται άμεσα από τις πράξεις του ανωτέρω υπόπτου και αδικοπρακτικά ενεχόμενου, Χ. Τριαντόπουλου» υπογραμμίζει.

Οι μάρτυρες που προτείνει η Μαρία Καρυστιανού

Όπως αναφέρει στη δήλωσή:

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Μητσοτάκη Κυριάκο (πρωθυπουργό)

2. Μιχάλη Παπαδόπουλο (πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Δικτύων)

3. Αθανάσιο Πλεύρη (πρώην Υπουργό Υγείας)

4. Γεραπετρίτη Γεώργιο (Υπουργό Εξωτερικών)

5. Ζωή Ράπτη (πρώην Υφυπουργό Υγείας)

6. Σκέρτσο Χρήστο (Υπουργός Επικρατείας)

7. Βλαχογιάννη Βασίλειο (πρώην Διοικητή Τροχαίας Λάρισας)

8. Ξιφαρά Ιωάννη (Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών)

9. Αγοραστό Κωνσταντίνο (πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας)

10. Φαλάρα Ευάγγελο (πρώην Συντονιστή Πυροσβεστικής Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας)

11. Σούρλα Ελένη (Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Λάρισας κατά τον επίδικο χρόνο)

12. Τζαμαλή Απόστολο (Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας)

13. Δασκαλόπουλο Σταμάτιο (Συνταξιοδοτηθείς Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας)

14. Κοκοτσάκη Βασίλειο (Τεχνικός Σύμβουλος)

15. Ασλανίδη Παύλο (συγγενής θύματος)

16. Αλεξανδρή Ευάγγελο (Ιδιοκτήτη Anubis)

17. Παπαγγελή Ηλία ((συγγενή θύματος)

