Kαρδίτσα: Ζευγάρι απατεώνων, έπεσε στην παγίδα που έστησε για 50χρονη

Πιάστηκαν στην παγίδα που έστησαν οι ίδιοι και συνελήφθησαν. Ο λόγος για ένα ζευγάρι απατεώνων που αποπειράθηκε να εξαπατήσει μία γυναίκα 50 ετών στην Καρδίτσα με το πρόσχημα ότι η κόρη της ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεσα 50.000 ευρώ προκειμένου να χειρουργηθεί.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε το «παιχνίδι» του ατόμου που της μίλαγε στο τηλέφωνο και επικοινώνησε με το Α.Τ. Καρδίτσας, ενώ μετά από διαπραγμάτευση με τον δράστη συμφωνήθηκε να δώσει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια η 50χρονη, κατόπιν υπόδειξης, έβαλε τα χρήματα σε μια τσάντα κάτω από κάδο απορριμμάτων έξωθεν του σπιτιού της.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, το έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση και καθώς οι δράστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, επιχείρησαν να παραλάβουν τα χρήματα, συνελήφθησαν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 04-10-2024 έως 23-10-2024, οι συλληφθέντες προέβησαν στην τέλεση επιπλέον έξι περιπτώσεων απάτης, στις ευρύτερες περιοχής της Πέλλας, Κιλκίς, Εορδαίας και Ημαθίας.

