Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Φεβρουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» εκτός από τους ερωτευμένους - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:15 και δύση ήλιου στις 18:02

Άγιος Βαλεντίνος

Σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου γιορτάζουν οι ερωτευμένοι καθώς είναι του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και του Ουαλεντίνου επισκόπου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος.

Ανατολή ήλιου: 07:15 - Δύση ήλιου: 18:02 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 16.5 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα Άγιος Βαλεντίνος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark