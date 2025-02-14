Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου γιορτάζουν οι ερωτευμένοι καθώς είναι του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και του Ουαλεντίνου επισκόπου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος.

Ανατολή ήλιου: 07:15 - Δύση ήλιου: 18:02 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 16.5 ημερών



