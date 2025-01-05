Συλλυπητήρια στη σύζυγο του αποβιώσαντος πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, Δάφνη απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός διακομίστηκε στις 7.30 το πρωί της Κυριακής, στο νοσοκομείο της Κορίνθου, χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Βενιζέλος: Υποκλινόμαστε στη μνήμη του

«Ο Κώστας Σημίτης έχει καταγραφεί στην κοινή συνείδηση ως εκφραστής του εκσυγχρονιστικού ρεύματος. Αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για μια Ελλάδα που μπορεί να κινείται ισότιμα στην Ευρώπη και διεκδικεί τη θέση της στο διεθνές γίγνεσθαι έχοντας επίγνωση των συσχετισμών και των καταστάσεων.

Το έθνος τον αποχαιρετά με την τιμή και την αναγνώριση που του αξίζει.

Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον δεύτερο ιστορικό ηγέτη του και την εμβληματική φυσιογνωμία μιας θεμελιώδους όψης του.

Η Ιστορία θα αποτιμήσει το έργο του Κώστα Σημίτη και εμείς που είχαμε την τύχη να υπηρετήσουμε και να συμπράξουμε ως μέλη των κυβερνήσεων του υποκλινόμαστε στη μνήμη του. Προσωπικά τον ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπειρία της συνεργασίας, υποβάλλω τα σέβη μου στην κυρία Δάφνη Σημίτη και εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του στην οποία νιώθουμε ότι ανήκουμε».

Διαμαντοπούλου: Στο κάδρο των Μεγάλων Ελλήνων

Τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη απέστειλε και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

«ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ.Στο κάδρο των μεγάλων Ελλήνων.Έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ , έβαλε την Κύπρο στην ΕΕ. Άφησε την σφραγίδα του σε μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού με κοινωνικό πρόσημο και στα μεγαλύτερα έργα από εποχής Χαριλάου Τρικούπη.Ασκησε λαϊκή πολιτική χωρίς λαϊκισμό. Άφησε τα βιβλία του παρακαταθήκη για τον Πατριωτισμό, την Σοσιαλδημοκρατία, τον Εκσυγχρονισμό ,την Ευρώπη.Δίδαξε ήθος με τον τρόπο ζωής του και την συμπεριφορά του. Δάσκαλος για εμάς που δουλέψαμε μαζί του. Μεγάλος!Αιωνία του η μνήμή», έγραψε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Γερουλάνος: Μέγιστη εθνική απώλεια - Απέδειξε ότι όταν θέλει η Ελλάδα μπορεί

Για «μέγιστη εθνική απώλεια» κάνει λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος σε ανάρτησή του στο «x», με αφορμή την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ο οποίος έφυγε το πρωί της Κυριακής, σε ηλικία 88 ετών.

«Ένας Πρωθυπουργός που απέδειξε ότι όταν θέλει η Ελλάδα μπορεί», πρόσθεσε.

Μέγιστη εθνική απώλεια ο θάνατος του Κώστα Σημίτη. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Συνδέθηκε με την Ελλάδα στο απόγειο της διπλωματικής της ισχύος, με την Ελλάδα στην ΟΝΕ, στο επίκεντρο της Ευρώπης και την Κύπρο στην Ε.Ε., με την Ελλάδα των μεγάλων έργων και της αισιοδοξίας… pic.twitter.com/e6qMvOBso1 — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) January 5, 2025

«Μέγιστη εθνική απώλεια ο θάνατος του Κώστα Σημίτη. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Συνδέθηκε με την Ελλάδα στο απόγειο της διπλωματικής της ισχύος, με την Ελλάδα στην ΟΝΕ, στο επίκεντρο της Ευρώπης και την Κύπρο στην Ε.Ε., με την Ελλάδα των μεγάλων έργων και της αισιοδοξίας των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και με το διαχρονικό αίτημα του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Ένας Πρωθυπουργός που απέδειξε ότι όταν θέλει η Ελλάδα μπορεί.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του», υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος.

Κώστας Τσουκαλάς: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στην πολιτική ζωή και ιστορία της χώρας

«Ο Κώστας Σημίτης αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στην πολιτική ζωή και ιστορία της χώρας», τονίζει σε μηνύμά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Άπο την ενεργό συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα, την ένταξη του στο ΠΑΚ, την ίδρυση και γιγάντωση του ΠΑΣΟΚ, τη συμμετοχή του στο σημαντικό έργο των κυβερνήσεων της «αλλαγής» έως την εκλογή του ως Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τη διακυβέρνηση της χώρας. Ως Πρωθυπουργός πέτυχε την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, σχεδίασε και ολοκλήρωσε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέθηκε με την περίοδο των μεγάλων έργων υποδομής και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επί των ημερών του η Ελλάδα αναδείχθηκε ως παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και διαμορφώθηκαν ισχυροί δεσμοί με τις χώρες των Βαλκανίων», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ήταν ο πολιτικός, που κατέστησε εθνικό στόχο την κοινωνική και θεσμική σύγκλιση με την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Αυτή του η παρακαταθήκη είναι σήμερα ακόμα πιο επίκαιρη, καθώς η χώρα μας βρίσκεται σε τροχιά απόκλισης σε επίπεδο κοινωνικών δεικτών από την Ευρώπη των 27 και αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στους τομείς του σεβασμού των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Ανδρέας Σπυρόπουλος: Το έργο του άνοιξε νέους δρόμους σκέψης και τεκμηρίωσης της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνιολογικής σκέψης στην Ελλάδα

«Με αισθήματα συγκίνησης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης στεκόμαστε μπροστά στην απώλεια του προέδρου Κώστα Σημίτη.

Συνδεδεμένος ιστορικά και μαχητικά με όλες τις μεγάλες διεκδικήσεις, τις αξιακές και πολιτικές μάχες της γενιάς του. Τον αντιδικτατορικό αγώνα, την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και την αποκατάσταση της δημοκρατικής παράταξης, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρα και τον εκσυγχρονισμό της καθώς και την ωρίμανση της πολιτικής μας οικογένειας και της συμπόρευσης της με τις αρχές και τα προτάγματα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Η περίοδος της πρωθυπουργίας του και της ηγεσίας του στο ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε με την πραγματοποίηση των μεγάλων εθνικών επιτευγμάτων, της εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ, της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, της κατασκευής εμβληματικών δημόσιων έργων υποδομών τα οποία άλλαξαν την εικόνα και την παραγωγική δυναμική της Ελλάδας και ενός εύρους μεταρρυθμίσεων και τομών στο κράτος, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική οι οποίες ενσάρκωσαν το όραμα του εκσυγχρονισμού.

Ο Κώστας Σημίτης γαλουχήθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία μέσα από την έντιμη, αξιόπιστη, σθεναρή και δημοκρατική υποστήριξη των απόψεων και των ιδεών του ακόμα και όταν αυτές χρειαζόταν να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Πάντοτε όμως στο πλαίσιο μιας απόλυτα συνεπούς και αταλάντευτης ενεργού συμμετοχής στο Κίνημα του οποίου την ιδρυτική διακήρυξη είχε προσυπογράψει.

Παράλληλα υπήρξε ένας αξιοσέβαστος ακαδημαϊκός ερευνητής, συγγραφέας και δάσκαλος, το έργο του οποίου άνοιξε νέους δρόμους σκέψης και τεκμηρίωσης της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνιολογικής σκέψης στην Ελλάδα.

Για εμάς θα αποτελεί πάντα οδηγό και παράδειγμα και θα καθοδηγεί τις σκέψεις μας και τα οράματα μας», σημειώνει σε μήνυμά του ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Παναγιώτης Δουδωνής: Αντίο πρόεδρε...

«Είμαστε μια γενιά που ως παιδιά ζήσαμε μια Ελλάδα που κάθε μέρα γινόταν και πιο δυνατή στην Ευρώπη και τον κόσμο. Μια Ελλάδα που κοίταζε ψηλά, που πίστευε στις δυνάμεις της, που σχεδίαζε, μεταμορφωνόταν, έβαζε την αδελφή Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα με πυξίδα και αυτοπεποίθηση. Μία Ελλάδα που διεκδικούσε να είναι η Ελλάδα των ονείρων μας, με ευκαιρίες για όλους», αναφέρει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής σε δήλωση του για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού.

Προσθέτει ότι «αυτό το χρωστάμε στον άνθρωπο που σήμερα με πόνο, σεβασμό και υπερηφάνεια αποχαιρετούμε, τον Πρόεδρό μας, Κώστα Σημίτη. Και νιώθουμε το χρέος ως ΠΑΣΟΚ αυτή η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της ανάπτυξης, του πυρήνα της Ευρώπης, που έχει τη δύναμη να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται, να μην είναι ανάμνηση. Να είναι διεκδίκηση, σχέδιο, πρόταση και σύντομα πραγματικότητα». «Αντίο, Πρόεδρε», αναφέρει καταληκτικά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Παύλος Χρηστίδης: Η Ελλάδα της πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη ήταν η ισχυρή Ελλάδα

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν πάντα εκεί. Από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, μέχρι τη συμπλήρωση των 50 ετών από εκείνη. Ήταν πάντα εκεί, να στηρίζει την παράταξή του. Ήταν πάντα εκεί, να υποστηρίζει την άποψή του, είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής αναφέρει ότι «το έργο του, ως πρωθυπουργός, το αποτύπωμά του στην εξωτερική πολιτική, στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, η συμβολή του στην Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, η επιμονή του στην ολοκλήρωση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, δεν μπορεί να περιγραφούν σε μία ανάρτηση» και σημειώνει: «Η Ελλάδα της πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη ήταν μια χώρα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, με αποφασιστικό λόγο και ρόλο. Ήταν η ισχυρή Ελλάδα».

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον Κώστα Σημίτη, με πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει τις υψηλές ταχύτητες και τις υψηλές προσδοκίες της εποχής της πρωθυπουργίας του. Σήμερα αποχαιρετούμε τον Κώστα Σημίτη, με σεβασμό και εκτίμηση στην προσφορά, το έργο και την πορεία της ζωής του. Καλό ταξίδι Πρόεδρε», καταλήγει ο κ. Χρηστίδης.

Ανδρέας Λοβέρδος: Δεν θα ξεχαστεί ποτέ

«Ο Κώστας Σημίτης, ο τέταρτος μακροβιότερος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο δεύτερος σε διάρκεια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μαζί μας. Τα επιτεύγματα του πολλά (ευρώ, μεγάλα δημόσια έργα όπως η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Συνήγορος του Πολίτη, εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, Καποδίστριας, Οικονομική Διπλωματία κλπ), το μεγαλύτερο όμως η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, χωρίς να έχει επιλυθεί το Κυπριακό!!!

Από τη στιγμή που άκουσα τη θλιβερή είδηση, η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας περνά από το μυαλό μου με τρομερή ένταση. Και ταυτόχρονα με βομβαρδίζουν οι πολιτικές στιγμές που έζησα δίπλα του. Οι τρόποι του, η μέθοδος διοίκησης, η πολιτική του ανάλυση, οι συμβουλές του. Ο Κώστας Σημίτης δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το όνομά του ταυτίστηκε με την ιστορία της Ελλάδας μας !!!» έγραψε στο Χ ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Σημίτη.

Ο Κώστας Σημίτης, ο τέταρτος μακροβιότερος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο δεύτερος σε διάρκεια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μαζί μας. Τα επιτεύγματα του πολλά (ευρώ, μεγάλα δημόσια έργα όπως η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Συνήγορος του Πολιτη, εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, Καποδίστριας,… — Andreas Loverdos (@a_loverdos) January 5, 2025

Νίκος Παπανδρέου: Το όνομά του συνώνυμο του εκσυγχρονισμού

«Ο πρωθυπουργός της ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ, της εισόδου της Κύπρου στην ΕΕ ως πλήρες και ισότιμο μέλος και των σπουδαίων μεταρρυθμίσεων για τη χώρα, δεν είναι πια εδώ.

Ο Κώστας Σημίτης, ο άνθρωπος το όνομα του οποίου έγινε συνώνυμο του εκσυγχρονισμού, υπήρξε σπουδαίος πολιτικός και καθηγητής.

Βαθιά δημοκράτης, συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Με τον Ανδρέα υπήρξαν συνοδοιπόροι για δεκαετίες Αποχαιρετώ με θλίψη έναν άνθρωπο, που αφήνει ισχυρό το αποτύπωμά του στην ελληνική πολιτική. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στους οικείους του.»

Κατρίνης: Μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ

«Ο θάνατος του Κώστα Σημίτη αποτελεί μεγάλη απωλεια για την Ελλάδα και για το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σημίτης άφησε ένα ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στη νεώτερη πολιτική μας ιστορία. Η διακυβέρνηση του ταυτίστηκε με επιτευγματα εθνικής εμβέλειας, όπως η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ αλλά και η ένταξη της Κύπρου ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτέλεσε τον αυθεντικό εκφραστή μιας πολιτικής σκέψης για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής της ταυτότητας. Συνεπής αγωνιστής και βαθιά δημοκράτης, αντιστάθηκε δυναμικά στη δικτατορία. Κράτησε ενωμένο το ΠΑΣΟΚ και το οδήγησε σε δύο εκλογικές νίκες, δίνοντας πάντα το «παρών» στους αγώνες της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης.

Όλοι μας τον αποχαιρετούμε με βαθιά οδύνη αλλά και μεγάλη συγκίνηση», έγραψε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης.

Ο θάνατος του Κώστα Σημίτη αποτελεί μεγάλη απωλεια για την Ελλάδα και για το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Σημίτης άφησε ένα ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στη νεώτερη πολιτική μας ιστορία.

Η διακυβέρνηση του ταυτίστηκε με επιτευγματα εθνικής εμβέλειας, όπως η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ αλλά και η… pic.twitter.com/mQ8ilIZzls — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) January 5, 2025

Χάρης Δούκας: Μας δίδαξε πολλά - Αντίο πρόεδρε

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έγραψε στο Facebook: «Ο Κώστας Σημίτης μας δίδαξε πολλά. Με το παράδειγμα και το ήθος του. Ήταν ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας. Ένας τολμηρός μεταρρυθμιστής. Ένας μεγάλος Ευρωπαϊστής. Ένας σπουδαίος καθηγητής, αλλά και άνθρωπος. Η σύγχρονη Ελλάδα έχει την υπογραφή του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του. Αντίο Πρόεδρε».

Τασούλας: Ο Κώστας Σημίτης περνά στην ευάριθμη χορεία των πραγματικά ιστορικών προσωπικοτήτων

Ο Κωνσταντίνος Σημίτης «περνά σήμερα στην ευάριθμη χορεία των πραγματικά ιστορικών προσωπικοτήτων», τόνισε, σε δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Καθώς μελετάμε και ξαναζυγίζουμε τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση του 1974, ο Κώστας Σημίτης, που ως πρόσωπο συνδιαμόρφωσε σημαντικά αυτήν την περίοδο, περνά σήμερα με την εκδημία του στην ευάριθμη χορεία των πραγματικά ιστορικών προσωπικοτήτων», δήλωσε ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε:

«Με αισθήματα θλίψης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος (1996-2004), Κώστα Σημίτη, που υπήρξε διακεκριμένος πανεπιστημιακός καθηγητής, κατ' επανάληψιν υπουργός και επί σειράν ετών εκπρόσωπος των πολιτών της Α' Περιφέρειας Πειραιά στο Εθνικό Κοινοβούλιο (1985-2009).

Έχοντας εκλεγεί με την ψήφο του κυρίαρχου ελληνικού λαού δύο φορές πρωθυπουργός της χώρας το 1996 και το 2000, αφήνει πίσω του ένα συγκεκριμένο έργο στο οποίο προφανώς ξεχωρίζει η ένταξη στην ΟΝΕ και η συμπαράστασή μας στην κυπριακή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπήρξε μεθοδικός, σοβαρός, ρεαλιστής στους στόχους του, ακατάδεκτος στον λαϊκισμό και στην κολακεία, συχνά, δε, εξέφραζε την γνώμη του αρθρογραφώντας ή συγγράφοντας βιβλία σε κρίσιμα πολιτικά και εθνικά θέματα με μία ευγενική και καθόλου προκλητική παρρησία.

Ο Κώστας Σημίτης θα κριθεί τελικά από την ιστορία και είμαι βέβαιος ότι θα κριθεί δίκαια. Σήμερα εμείς, οι περιλειπόμενοι, τον αποχαιρετούμε με αισθήματα θλίψης, αλλά και σεβασμού προς τη μνήμη του.

Στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Γεωργιάδης: Συνέδεσε το όνομά του με την είσοδο της Ελλάδος στο ευρώ

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Κώστα Σημίτη εξέφρασε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Με ανάρτησή του στο «X» αναφέρει:

Όποια πολιτική άποψη και να έχει κάποιος για τον Κώστα Σημίτη, δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπήρξε δύο θητείες Πρωθυπουργός, συνέδεσε το όνομά του με την είσοδο της Ελλάδος στην ζώνη του € και της Κύπρου στην ΕΕ. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του για την… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 5, 2025

Λίνα Μενδώνη: Ο Κώστας Σημίτης συνέδεσε το όνομά του με βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις - Συνέβαλε στην ωρίμανση της Δημοκρατίας μας

«Με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε τον Κώστα Σημίτη, τον Πρωθυπουργό που ενέταξε την Ελλάδα στη νομισματική ένωση της Ευρώπης και την Κύπρο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Κώστας Σημίτης υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα, ένας πολιτικός που με την πολιτεία του σφράγισε τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που ήδη από τα πρώτα του βήματα συνδύασε την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία με την ενεργό πολιτική δράση, ήδη από τον Όμιλο Παπαναστασίου και τη θαρραλέα αντίσταση στην επτάχρονη δικτατορία», αναφέρει στη δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

«Ο Κώστας Σημίτης συνέδεσε το όνομά του με βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την επιμονή στη θεμελίωση μιας βιώσιμης οικονομίας και μιας ανθεκτικής παραγωγικής βάσης. Συνέβαλε στην ανόρθωση και την αύξηση του διεθνούς κύρους της χώρας, αλλά και της ίδιας της πολιτικής. Όσο και αν ορισμένοι στόχοι του έμειναν, όπως δεχόταν και ο ίδιος, μετέωροι, η συμβολή του παραμένει καταλυτική. Κατέδειξε ότι είναι δυνατό να ασκείται φιλολαϊκή πολιτική χωρίς παραχωρήσεις στον λαϊκισμό. Με την επιμονή του στη στοχοθεσία και τον αυστηρό έλεγχο της τήρησής της, βοήθησε στην αντίληψη μιας σύγχρονης διακυβέρνησης, που λογοδοτεί και κρίνεται βάσει πεπραγμένων και όχι ρητορείας και επικοινωνιακής προβολής. Ο λόγος του ήταν πάντοτε καίριος και τεκμηριωμένος, πολλές φορές προφητικός, και κινούνταν μακριά από επιφανειακές απλουστεύσεις, εξωραϊσμούς και μανιχαϊστικά και διχαστικά σχήματα», προσθέτει η υπουργός Πολιτισμού.

«Ο Κώστας Σημίτης συνέβαλε στην ωρίμανση της Δημοκρατίας μας. Υπηρέτησε την πολιτική που είχε στον πυρήνα της την εμβάθυνση των θεσμών και την εμπέδωση μακρόπνοων εθνικών στόχων. Και ήταν από τους λίγους που υπηρέτησε αυτό το πρότυπο με συνέπεια.

Σε ανθρώπινο επίπεδο, είχα την τύχη τα πρώτα μου βήματα στη δημόσια ζωή να συμπέσουν με τη διακυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, που μου εμπιστεύθηκε, το 1999, τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού. Είχα την τιμή και την χαρά να συνεργαστώ ενεργά μαζί του και να διδαχθώ από την πείρα του, τον τρόπο της δουλειάς του, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του. Αλλά και από το γνήσιο ενδιαφέρον του για τον Πολιτισμό. Άνθρωπος βαθειάς καλλιέργειας, που συνδύαζε την τριβή στη θεωρία με την αποτελεσματικότητα στην πράξη, λάτρης της όπερας και του κινηματογράφου, ήταν από τους πρώτους που διείδαν την αναπτυξιακή διάσταση του Πολιτισμού, τον οποίο και θεωρούσε αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία και την κοινωνία.

Στην κυρία Δάφνη Σημίτη, στις κόρες του, στην οικογένειά του, απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια»,καταλήγει στην δήλωσή της η κα Μενδώνη.



Ντόρα Μπακογιάννη:Ο Κώστας Σημίτης υπήρξε συνεπής στις αρχές και τα πιστεύω του και αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές

Με μία κοινή τους φωτογραφία, αποχαιρετά η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Αποχαιρετούμε με σεβασμό έναν πολιτικό που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της χώρας μας. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές, ο Κώστας Σημίτης υπήρξε συνεπής στις αρχές και τα πιστεύω του και αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Τον διέκρινε ήθος, εργατικότητα… pic.twitter.com/HiGHcppAhi — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) January 5, 2025

«Αποχαιρετούμε με σεβασμό έναν πολιτικό που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της χώρας μας. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές, ο Κώστας Σημίτης υπήρξε συνεπής στις αρχές και τα πιστεύω του και αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Τον διέκρινε ήθος, εργατικότητα και συνέπεια. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο και τις κόρες του», σημειώνει στο συλλυπητήριο μήνυμά της η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη.

Συλλυπητήριο μήνυμα Σωκράτη Φάμελλου για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το θάνατο του Κώστα Σημίτη, εκφράζει στην οικογένειά του, στους συντρόφους του και συνεργάτες του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρει στο μήνυμά του: «Ο Κώστας Σημίτης ως Πρωθυπουργός κυβέρνησε τη χώρα για 8 χρόνια, συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμες στιγμές της χώρας μας, είχε πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο στη μεταπολίτευση ενώ υπήρξε θαρραλέος αγωνιστής κατά της χούντας και αξιόλογος πανεπιστημιακός δάσκαλος».

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για το θάνατο του Κώστα Σημίτη, στην οικογένειά του και στους συντρόφους του και συνεργάτες του.

Ο Κώστας Σημίτης ως Πρωθυπουργός κυβέρνησε τη χώρα για 8 χρόνια, συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμες στιγμές της χώρας μας, είχε πλούσιο… — Socratis Famellos (@SFamellos) January 5, 2025

Για την Αριστερά υπήρξε πολιτικός αντίπαλος και έχουν καταγραφεί οι διαφωνίες και η κριτική μας στην πολιτική του δράση, ιδιαίτερα την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Η πολιτική, κοινωνική και επιστημονική του διαδρομή επηρέασε τις εξελίξεις και τη ζωή των πολιτών.

Αυτή την ώρα οφείλουμε να τον αποχαιρετήσουμε με σεβασμό και να κρατήσουμε τα συμπεράσματα για τις πολιτικές που πρέπει να αλλάξουμε ή να ενισχύσουμε. Η τελική κρίση του έργου του ανήκει στην ιστορία».

Καραμέρος: Σημαντικό αποτύπωμα σε κρίσιμες περιόδους

«Ο πρώην πρωθυπουργος Κώστας Σημίτης ήταν μία πολιτική προσωπικότητα που άφησε σημαντικό αποτύπωμα σε κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Με βαθειά προοδευτική αφετηρία αλλά και μακρά διαδρομή σε περιόδους με θετικές και αρνητικές στιγμές. Υποστήριζε τις απόψεις του μέχρι τέλους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του και το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.

Ο πρώην πρωθυπουργος Κώστας Σημίτης ήταν μία πολιτική προσωπικότητα που άφησε σημαντικό αποτύπωμα σε κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

Με βαθειά προοδευτική αφετηρία αλλά και μακρά διαδρομή σε περιόδους με θετικές και αρνητικές στιγμές.

Υποστήριζε τις… — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) January 5, 2025

Γιαννακοπούλου: Πιο φτωχό το πολιτικό σύστημα

«Ο Κώστας Σημίτης δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η είδηση της απώλειάς του μας γέμισε όλους θλίψη. Άφησε το πολιτικό σύστημα πιο φτωχό. Χάσαμε ένα αγωνιστή της Δημοκρατίας και ένα Πολιτικό που κόντρα στο πολιτικό κόστος πάλεψε για τον εκσυγχρονισμό. Η οκτάχρονη πρωθυπουργική θητεία του 1996 – 2004 συνδέθηκε με την περίοδο εκσυγχρονισμού της χώρας, την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τα μεγάλα έργα υποδομής για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κώστας Σημίτης ήταν πάντα ένας σεμνός, αποτελεσματικός Πολιτικός με ισχυρές πεποιθήσεις για τις οποίες έδινε σταθερά μάχη. Ήθελε πάντα να είναι χρήσιμος και όχι αρεστός. Υπήρξαν στιγμές που αυτά τα χαρακτηριστικά του τα πλήρωσε. Ωστόσο όλη η πορεία του, το έργο και οι απόψεις του αφήνουν στην χώρα και στο ΠΑΣΟΚ πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ο Κώστας Σημίτης πέρασε πια στο πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων, πέρασε στην Ιστορία. Θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά μας , στην ψυχή και στο μυαλό μας.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του!», έγραψε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μιλένα Αποστολάκη: Απώλεια για την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ

«Ο Κώστας Σημίτης σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Οραματίστηκε,σχεδίασε και προώθησε τον εκσυγχρονισμό της χώρας στο επίπεδο των θεσμών , των υποδομών, της διοίκησης. Υπό την ηγεσία του η χώρα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την Ενωμένη Ευρώπη, καθώς εντάχθηκε στη ζώνη του Ευρώ και πέτυχε, κάτι που μέχρι τότε φαινόταν ακατόρθωτο, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ χωρίς την επίλυση του Κυπριακού»,υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Είχα την τιμή να υπηρετήσω την Κυβέρνησή του ως Υφυπουργός Ανάπτυξης. Ευγενής, συνεπής με τις ιδέες του, ένας πολιτικός διανοούμενος, ανοιχτός σε νέα ρεύματα και σκέψεις, ανοιχτός στους νέους ανθρώπους στους οποίους έδινε ευκαιρίες. Με σεβασμό στην αντίθετη άποψη και σε ιδεολογικούς αντιπάλους, διασφάλισε την ενότητα του ΠΑΣΟΚ και τον χαρακτήρα του ως η μεγάλη ευρύχωρη δημοκρατική, προοδευτική παράταξη», πρόσθεσε.



«Ο θάνατός του αποτελεί απώλεια για την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η κα Αποστολάκη.

Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη εκφράζει το ΚΚΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση του αναφέρει ότι «υπήρξε ένας πολιτικός αντίπαλος που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικά πολιτικά γεγονότα, υπερασπιζόμενος με συνέπεια τις θέσεις και τους στόχους της αστικής πολιτικής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.