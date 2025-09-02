Πάνος Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω... Αρχίζουμε πάλι... Σας έχω

Ανάρτηση με την οποία αναφέρεται εμμέσως στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση της κρητικής μαφίας, πραγματοποίησε την Τρίτη το βράδυ ο Πάνος Καμμένος.

Στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός, τον οποίο ο «κοριός» της ΕΛΑΣ κατέγραψε να συνομιλεί με τον φερόμενο ως αρχηγό της κρητικής μαφίας, αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα επιστρέψει στα πολιτικά δρώμενα.

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός, ο οποίος, στη συνομιλία που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ, ακούγεται να λέει «θα επιστρέψουμε τον Νοέμβριο», με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

