Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με τα αυγά στην Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες και ίχνη φυτοφαρμάκων. Οι ερευνητές ανέλυσαν αυγά από διάφορες περιοχές της χώρας και διαπίστωσαν την παρουσία PFAS, τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες», οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ και παραμένουν στο περιβάλλον, φτάνοντας τελικά στην ανθρώπινη κατανάλωση μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of the Total Environment, περιλάμβανε δείγματα αυγών από τις Σέρρες, τη Μαγνησία, τη Βοιωτία, την Αττική και την Ηλεία. Στα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι όλα τα δείγματα περιείχαν PFAS, ενώ σε πάνω από τα μισά από αυτά, οι συγκεντρώσεις υπερέβαιναν τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα στην Ηλεία, όπου οι συγκεντρώσεις υπερέβαιναν τα όρια της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μέσες τιμές των PFAS (όπως PFOS, PFHxS και PFBA) ήταν εξαιρετικά υψηλές, φτάνοντας τα 5,30 mg/kg. Οι ερευνητές τονίζουν πως αυτή η κατάσταση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς οι συγκεντρώσεις PFAS υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες όπως οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι.

Οι PFAS σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως αυξημένο κίνδυνο ενδοκρινικών διαταραχών, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και αναπτυξιακά προβλήματα στα παιδιά. Επιπλέον, έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία, έχουν δείξει ότι τα αυγά είναι εκτεθειμένα σε ανάλογη μόλυνση.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παρουσία φαρμακευτικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων σε αυγά κοτόπουλου έγινε αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Οι αναλύσεις εντόπισαν τη συνύπαρξη 6 φυτοφαρμάκων και 5 φαρμακευτικών ουσιών σε δείγματα αυγών από διάφορες περιοχές, υποδεικνύοντας τη σύνδεση με τις γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται συχνά στη χώρα.

«Οι ουσίες αυτές προκαλούν κυρίως ενδοκρινικές διαταραχές, όχι καρκίνο»

Όπως διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα οικόσιτα αυγά που παράγονται από κότες που κυκλοφορούν ελεύθερες. «Σε αυτά τα αυγά, τα οποία ήταν 75 στο σύνολο, παρήχθησαν 17 σύνθετα δείγματα από τις περιοχές. Από τα 17 δείγματα τα 8 βρέθηκαν με υπερφθοριωμένες ενώσεις πάνω από το όριο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

«Η μελέτη εντοπίζει την εκτεταμένη ενδεχομένως ρύπανση στις αγροτικές περιοχές από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και αποδεικνύει για άλλη μια φορά σε όλα όσα έχουμε κάνει ότι υπάρχει εκτεταμένη ρύπανση από αυτές τις υπερφθοριωμένες ενώσεις», υπογράμμισε. «Ωστόσο, τα επίπεδα που βρέθηκαν στα ελληνικά αυγά είναι πολύ χαμηλότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου αντίστοιχα έγιναν αναλύσεις, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία».

Ερωτηθείς για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκληθούν, ο κ. Θωμαΐδης απάντησε:

«Καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι ουσίες υπάρχουν σε όλο το περιβάλλον στον πλανήτη. Είναι στο στόχαστρο της ΕΕ και για αυτό υπήρξαν απαγορεύσεις στην κυκλοφορία τους, ωστόσο η Κίνα ακόμα τις χρησιμοποιεί εκτεταμένα. Αυτές οι ουσίες έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως για ενδοκρινικές διαταραχές, όχι για καρκινογένεση που γράφτηκε στον Τύπο. Υπάρχουν σποραδικές μελέτες που δείχνουν κάποια συσχέτιση, αλλά δεν δείχνουν τελικά συμπεράσματα. Επομένως, για αυτό υπάρχουν τα όρια αυτήν τη στιγμή και για αυτό ελέγχονται από τις ευρωπαϊκές Αρχές».

«Το πιο ασφαλές για εμάς είναι να αγοράζουμε τα αυγά με τη χαρακτηριστική σφραγίδα από τον ΕΦΕΤ, και από πιστοποιημένα σημεία πώλησης», κατέληξε.

