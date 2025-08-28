Το «πράσινο φως» άναψε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) στον δήμο Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις αναπλάσεις δύο ιστορικών πλατειών, Δημοκρατίας και Διοικητηρίου, που αναμένεται να μεταμορφώσουν την εικόνα κεντρικών σημείων της πόλης.

Έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση, εγκρίθηκαν οι δύο προμελέτες του δήμου Θεσσαλονίκης, με παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά την πλατεία Δημοκρατίας οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες και χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ αντίθετα για την πλατεία Διοικητηρίου είναι πιο σύνθετες λόγω της ύπαρξης των αρχαιοτήτων και του φόβου πρόκλησης ζημιών στις αρχαιότητες στο πλαίσιο των εργασιών.

«Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις παρατηρήσεις. Από δω και πέρα θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να τρέξουμε τα δύο σημαντικά για την πόλη έργα» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Η πλατεία Διοικητηρίου, που βρίσκεται απέναντι από το Διοικητήριο, αποτελεί μία ανοιχτή «πληγή» για τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 35 χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο που «πάγωσε» για δεκαετίες, καθώς η ιδέα δημιουργίας υπόγειου πάρκινγκ «σκόνταψε» στα αρχαία που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή και από τότε έμεινε ως «τρύπα».

Οι θετικές ειδήσεις για την επανεκκίνηση και τη νέα πορεία της πλατείας Διοικητηρίου ήρθαν μετά από συναντήσεις του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λόγω των αρχαιοτήτων, πέρα από το ΚΑΣ αναμένεται και η γνωμοδότηση από Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Όσο για την πλατεία Δημοκρατίας, που βρίσκεται στην περιοχή του Βαρδαρίου, στόχος του έργου είναι να αλλάξει η εικόνα και να αναβαθμιστεί η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Με την ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων, με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, θα επιχειρηθεί να μετατραπεί και πάλι το σημείο σε ένα ζωντανό δημόσιο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

