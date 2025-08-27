Βίντεο: Aστυνομικός της ΔΙΑΣ σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι στα Καμίνια για να βοηθήσει 5χρονο

Επιχείρηση για να βοηθήσουν ένα 5χρονο αγόρι που βρισκόταν μότο του σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια πραγματοποίησαν αστυνομικοί χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρίσκεται σε μπαλκόνι οικίας.

Άμεσα η ομάδα μετέβη στο σημείο όπου εντόπισε ανήλικο αγόρι ηλικίας περίπου πέντε ετών στο μπαλκόνι της οικίας, χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Η ομάδα αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της οικίας προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ανηλίκου καθώς η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη.

Στο διαμέρισμα μέσα φέρεται αργότερα να εμφανίστηκαν οι δύο αδερφές του, 18 και 20 ετών.

Πηγή: skai.gr

