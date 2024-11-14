Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες με εκατοντάδες νεκρά πουλιά που εντοπίστηκαν στην παραλιακή οδό Ναυπλίου - Νέας Κίου στο ύψος του παλιού εργοστασίου "Πελαργός" στην Αργολίδα, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις argolikeseidiseis τα άτυχα πουλιά εντοπίστηκαν από περαστικούς της περιοχής, άλλα να κείτονταν νεκρά σε μεγάλη έκταση και άλλα να ξεψυχούν.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν και έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε τον μαζικό θάνατο των πτηνών.

Πηγή: skai.gr

