Στις φλόγες τυλίχθηκε διαμέρισμα στην οδό Αθηνών στο 3ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να κάψει ολοσχερώς το σπίτι ενώ όπως είπε στο tharrosnews.gr ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, κ. Παπανικολάου συνολικά στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων μια ηλικιωμένη γυναίκα με εγκαύματα.

Σύμφωνα με τον ο κ. Παπανικολάου όταν ξεκίνησε η φωτιά, ένας πυροσβέστης, που ήταν εκτός Υπηρεσίας και αντιλήφθηκε το συμβάν, έσπευσε στο διαμέρισμα που φλεγόταν και απεγκλώβισε μια ηλικιωμένη γυναίκα που έφερε εγκαύματα.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ μαζί με αυτήν και ο πυροσβέστης που την απεγκλώβισε, αφού είχε εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Όταν έφθασαν οι πυροσβέστες στην πολυκατοικία, ξεκίνησαν παράλληλα με την κατάσβεση μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης του κτηρίου και τελικά δύο ακόμα άτομα διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, αφού αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα.

