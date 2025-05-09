Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Οδηγός αστικού λεωφορείου έπαιζε με το κινητό καθ' όλη τη διαδρομή - Δείτε βίντεο 

Τον οδηγό αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη απαθανατίζει βίντεο, που τράβηξε επιβάτης και ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παίζει με το κινητό του ενώ οδηγεί και μάλιστα για αρκετή ώρα.

Όπως μαρτυρεί η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση: «Πριν λίγα λεπτά στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οδηγός στη μεσαία λωρίδα παίζει με το κινητό του, ενώ κουβαλά φοιτητές και δη ξένους της ανταλλαγής χωρών, εάν τους σκότωνε η νταλίκα τότε οι μεν ξένοι γονείς θα ζητούσαν αποζημίωση, οι δε [...]της χώρας μας δικαιοσύνη».

Όπως προκύπτει από τα πέντε βίντεο, συνέχισε να ασχολείται με το κινητό σχεδόν για όλη τη διάρκεια της διαδρομής, έως τον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία.

