Τον οδηγό αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη απαθανατίζει βίντεο, που τράβηξε επιβάτης και ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παίζει με το κινητό του ενώ οδηγεί και μάλιστα για αρκετή ώρα.

Πριν λίγα λεπτά περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκη, ο οδηγός μεσαία λωρίδα παίζει με το κινητό του ενώ κουβαλά φοιτητές κ δη ξένους της ανταλλαγής χωρών, Θεσσαλονίκη , εάν τους σκότωνε η νταλίκα τότε οι μεν ξένοι γονείς θα ζητούσαν αποζημίωση , οι δε βλαμμένοι της χώρας μας δικαιοσύνη pic.twitter.com/SjSHxGscfu May 9, 2025

Όπως μαρτυρεί η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση: «Πριν λίγα λεπτά στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οδηγός στη μεσαία λωρίδα παίζει με το κινητό του, ενώ κουβαλά φοιτητές και δη ξένους της ανταλλαγής χωρών, εάν τους σκότωνε η νταλίκα τότε οι μεν ξένοι γονείς θα ζητούσαν αποζημίωση, οι δε [...]της χώρας μας δικαιοσύνη».

Μέχρι κ το μετρό δε σήκωσε κεφάλι από κινητό ( ρε μαλακα εάν έχεις νταλκά με την γκόμενα τραβά πήδηξε την κ έλα πιάσε τιμόνι , όχι πρόβατα φοιτητές κουβαλάς κ έτυχε να μπω κι εγώ κ ήμουν στην τσίτα σε όλη τη διαδρομή μαλάκα pic.twitter.com/htDo5YkfpO — Maria Kepelek (@MariaKepelek) May 9, 2025

Όπως προκύπτει από τα πέντε βίντεο, συνέχισε να ασχολείται με το κινητό σχεδόν για όλη τη διάρκεια της διαδρομής, έως τον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία.

