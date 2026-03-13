Δεν τα κατάφερε ο νεαρός που είχε εντοπιστεί μαχαιρωμένος αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, λαμβάνονται καταθέσεις από 3 άτομα αναφορικά με το περιστατικό. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ο νεαρός δεν ήταν μόνος του, αλλά με 2 φίλους του, όταν κατέρρευσε μπροστά από έναν κάδο, λόγω του χτυπήματος που δέχτηκε με μαχαίρι.

Στα πλάνα φαίνεται ο νεαρός αφού έχει δεχθεί θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται πως το Κέντρο της Άμεσης Δράσης είχε δεχθεί κλήση γύρω στις 22.00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο άτυχος 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Θεοδόση Πάνου, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ήταν τρεις. Επίσης, το όνομα του θύματος ήταν στη μεγάλη δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και περιελάμβανε 10 άτομα, τους «αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων και παιδεραστών», που παγίδευαν άτομα με ψεύτικα προφίλ ανηλίκων στο διαδίκτυο και έκλειναν ραντεβού μαζί τους και τους ξυλοκοπούσαν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο. Η πρώτη εικόνα ήταν πως μπορεί να πρόκειται για οπαδικά κίνητρα, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την ΕΛΑΣ.

