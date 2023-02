Καλαφάτης: Αξιοποιούμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Μακεδονίας και της Θράκης

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης μίλησε στο 4ο Φόρουμ των Δελφών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο

«Στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη, συντελείται μια τεράστια αλλαγή. Επενδυτές βρίσκονται ήδη και δραστηριοποιούνται στη Βόρειο Ελλάδα. Έχω τακτικές επαφές με πολλούς. Προτείνω σε όσους σκέφτονται να επενδύσουν, να δουν πίσω από τους αριθμούς. Να ανακαλύψουν, τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της περιοχής και να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό της», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, σε ομιλία του στο 4ο Φόρουμ των Δελφών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο το οποίο συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, την εφημερίδα «Η Καθημερινή» και το Ελληνο-Αμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC), στην Ουάσιγκτον.

Στην Βόρειο Ελλάδα, πρόσθεσε ο Στ. Καλαφάτης, υπάρχουν «εκπαιδευτικά ιδρύματα, υψηλής ποιότητας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Οι απόφοιτοι είναι άνθρωποι υψηλής μόρφωσης και καλά καταρτισμένοι. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για να επενδύσει κάποιος, υπάρχουν ευκαιρίες. Η Θεσσαλονίκη, μέσα από την ατζέντα των 30+ έργων, θα γίνει το 2030 πόλη καταλύτης στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη στρατηγική κίνηση, στην οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προχώρησε, ώστε να αξιοποιήσουμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα που έχουμε στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας».

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Η Ελλάδα πέρασε τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες κρίσεις. Στην αρχή ήταν η κρίση χρέους. Αναγκαστήκαμε τότε να λάβουμε επώδυνες αποφάσεις που στοίχισαν ακριβά σε όλους μας. Όταν -στα μέσα του 2019- ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αναλάβαμε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου ξεκινήσαμε τολμηρές μεταρρυθμίσεις για την ανάταξη της οικονομίας και τη δημιουργία γόνιμου επενδυτικού περιβάλλοντος. Μας χτύπησε όμως -όπως ολόκληρο τον κόσμο- η πανδημία. Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας συρρίκνωσαν την οικονομική δραστηριότητα και δημιούργησαν άμεσο κίνδυνο λουκέτων στις επιχειρήσεις και νέας έξαρσης της ανεργίας. Απαντήσαμε με στοχευμένα μέτρα -που ξεπέρασαν τα 43 δις ευρώ για να αποτρέψουμε τον διπλό κίνδυνο και να κρατήσουμε όρθιο τον παραγωγικό ιστό. Και τα καταφέραμε. Όταν η πανδημία υποχώρησε, η οικονομία μας εκτινάχθηκε σαν συμπιεσμένο ελατήριο και ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 ξεπέρασε το 8%».

Ειδικά για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων λόγω των οικονομικών κραδασμών που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπογράμμισε: «Προτού προλάβουμε να πάρουμε ανάσα, βρεθήκαμε -όπως ολόκληρος ο κόσμος- αντιμέτωποι με τους οικονομικούς κραδασμούς της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Με την εφιαλτική έκρηξη των διεθνών τιμών ενέργειας, την παγκόσμια πληθωριστική έξαρση και τη νέα υφεσιακή πίεση. Με πλήρη σεβασμό στην αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία πήραμε στοχευμένα μέτρα -που ξεπέρασαν τα 13 δις- για τη στήριξη των πιο αδύναμων. Και ταυτόχρονα με ένα μηχανισμό άντλησης των υπερεσόδων από τους παρόχους -πρώτοι εμείς στην Ευρώπη- ελαχιστοποιήσαμε τις αυξήσεις των τιμών του ρεύματος για όλους.

Συνεχίσαμε παράλληλα τις μεταρρυθμίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξωστρέφεια της οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων. Βάλαμε ταυτόχρονα στόχο να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, καθιστώντας τη Μακεδονία και τη Θράκη ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο. Δρομολογήσαμε σχέδιο έργων πνοής σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και βάλαμε στις ράγες 30 έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Φέραμε επενδύσεις από παγκόσμιους κολοσσούς των νέων τεχνολογιών. Και ξεκινήσαμε τη μετεξέλιξη της Αλεξανδρούπολης σε πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου για μας μας και τους γείτονές μας. Και αυτό σε συνδυασμό με τη νέα στρατηγική σχέση της Πατρίδας μας με τις Η.Π.Α. και την εκεί αμερικανική στρατιωτική παρουσία δίνει νέα δυναμική στην περιοχή. Συμβάλλουν στην σταθερότητα και την ασφάλεια. Και αποδεικνύουν, άλλη μια φορά, ότι η χώρα μας είναι σταθερή και αξιόπιστη σύμμαχος.

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα πετύχαμε την περασμένη χρονιά ανάπτυξη διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που φέτος εκτιμάται να κινηθεί, προφανώς σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά τριπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Πετύχαμε αύξηση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων πάνω από κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αναγέννηση του τουρισμού και νέα μείωση της ανεργίας. Πετύχαμε, αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις της οικονομίας μας, βγήκαμε από την ενισχυμένη ευρωπαϊκή εποπτεία και είμαστε τώρα ένα σκαλοπάτι πριν την επενδυτική βαθμίδα. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Η Ελλάδα γίνεται σήμερα πιο ισχυρή γεωπολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Πρωταγωνιστεί στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Εμπεδώνει κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας. Κινείται με αυτοπεποίθηση σε ένα καλύτερο αύριο».

Οι εργασίες του φόρουμ επικεντρώθηκαν στην ενεργειακή ασφάλεια, στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της περιοχής και στις βασικές προτεραιότητες στις Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Deborah Wince-Smith, President & CEO, US Council on Competitiveness, Nikos Vettas, General Director, Foundation for Economic & Industrial Research; Professor, AUEB, Megan Greene, Senior Fellow, Harvard Kennedy School, Christos Harpantidis, Vice President Philip Morris International, South-East Europe και Christian Hadjiminas, Chairman, EFA GROUP; President, Hellenic Entrepreneurs Association, (EENE). Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης.

Πηγή: skai.gr

