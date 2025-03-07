Του Μάκη Συνοδινού

Εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα 24ωρα στην υπόθεση του 3χρονου Άγγελου που συγκίνησε το πανελλήνιο καθώς έζησε την απόλυτη φρίκη από την ίδια του τη μητέρα και τον σύντροφο της -σύμφωνα με το κατηγορητήριο - στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το μικρό αγγελούδι υπενθυμίζεται πως διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το πρωί της 26ης Ιανουαρίου σε κωματώδη κατάσταση σοκάροντας γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς δεν είχαν ξαναδεί τέτοιου είδους κακοποίηση σε τρίχρονο αγόρι.

Τα άγρια βασανιστήρια που είχε υποστεί ο 3χρονος Άγγελος μαρτυρούσαν τα σημάδια που είχε σε όλο του το σωματάκι, καθώς έφερε καψίματα από τσιγάρα, κακώσεις, θλάσεις και μώλωπες.

«Ο ανήλικος ήταν σε στάση απεγκεφαλισμού και χωρίς αντίδραση σε φωτεινά ερεθίσματα. Το παιδί ήταν αιμοδυναμικά ασταθές, ταχυπνοϊκό και με εμφανείς μώλωπες και άλλες κακώσεις διαφόρων ηλικιών σε όλο του το σώμα» έγραφε η ιατροδικαστική που είχε αποκαλύψει το skai.gr.

Αν και οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφεραν και μετά από απόφαση της γιαγιάς του προχώρησαν στη διαδικασία της δωρεάς των οργάνων του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, τα επόμενα 24ωρα -πιθανόν και σημερα- αναμένονται τα αποτελέσματα της δεύτερης ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στο γιατί το μικρό αγγελούδι έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Ο φάκελος θα διαβαστεί στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες καθώς αναμένεται να κληθούν για συμπληρωματική κατάθεση τόσο η μητέρα του η οποία είναι προφυλακισμένη όσο και ο σύντροφος της, ο οποίος είχε κριθεί προφυλακιστέος και κρατούνταν στις φυλακές κορυδαλλού και αυτή τη στιγμή βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών.

Όσον αφορά τον 44χρονο σύντροφο της μητέρας του θα ζητήσει ο συνήγορος του τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης.

