Συνεχίζεται και αύριο η κακοκαιρία σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες στη Θράκη.

Παρακολουθήστε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βορειανατολικά έως 6 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 10 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει, στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

