Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Τι δήλωσε για την Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας

«Η απονομή της Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας από τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης είχε μοναδικό σκοπό να θεραπεύσει μια μεγάλη χαίνουσα πληγή και να ενώσει όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς της χώρας σε μια ενιαία εθνική Εκκλησία που υπηρετεί τους πιστούς και την πατρίδα». Την επισήμανση αυτή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου το Τάγμα των Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Υόρκη.

Με την υπενθύμιση στους παρευρισκόμενους ότι οι 'Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχαν τιμήσει τον Μητροπολίτη Επιφάνιο το 2019 με το Αθηναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει στην καρδιά του μόνο το συμφέρον της Ουκρανίας και του λαού της, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα στην Εκκλησία της Ουκρανίας και να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε αυτήν και στον πιστό λαό της».

Από την πλευρά του, ο δόκτωρ 'Αντονι Λυμπεράκης, 'Αρχων Μέγας Ακτουάριος και εθνικός διοικητής των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η Μόσχα, στην προσπάθειά της να υποκαταστήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να αναδειχθεί ως η Τρίτη Ρώμη, είχε οικειοποιηθεί το σύμβολο του δικέφαλου αετού της Μητέρας Εκκλησίας, σύμβολο το οποίο οι 'Αρχοντες χρησιμοποιούν ως έκφραση της αποστολής τους για την υποστήριξη και την υπεράσπιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους 'Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ο οποίος, όπως είπε, από πολύ νωρίς πίστευε στην ανεξαρτησίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας και συνέβαλε καθοριστικά στη χορήγηση του Τόμου της Αυτοκεφαλίας της από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας έχει καταστεί ακρογωνιαίος λίθος για το ουκρανικό έθνος, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο του πολέμου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Εκκλησία θα ενώσει όλους τους ορθόδοξους πιστούς της χώρας σε μια ενιαία Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τέλος, κάλεσε όλους όσοι παρευρίσκονταν να προσευχηθούν για την ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους συνέβαλαν στην επιβίωση και στην ασφάλεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

