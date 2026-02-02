Στο έλεος της κακοκαιρίας παραδόθηκαν χθες παράλια της Λάρισας, με τον Αγιόκαμπο να βρίσκεται στο «μάτι» των φαινομένων.

Η μανία της φύσης εξαφάνισε τα όρια μεταξύ στεριάς και νερού, με τα πλάνα να είναι αποκαλυπτικά: Η θάλασσα, χρωματισμένη καφέ από τους τόνους λάσπης που κατέβασαν οι χείμαρροι, σφυροκοπά την ακτογραμμή.

Τεράστιες ποσότητες από ξύλα, κορμούς δέντρων και φερτά υλικά είχαν καλύψει ολόκληρη την παραλία και έφτασαν μέχρι τον δρόμο, δημιουργώντας απροσπέλαστα αναχώματα. Τα αφρισμένα κύματα, ενισχυμένα από τους θυελλώδεις ανέμους, ξεπερνούσαν τους λιμενοβραχίονες, απειλώντας τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται δεμένα στα λιμανάκια, ενώ δρόμοι μέσα στον οικιστικό ιστό παραμένουν πλημμυρισμένοι και αποκλεισμένοι με κορδέλες σήμανσης.

Η υπερχείλιση των χειμάρρων σε συνδυασμό με την ορμή της θάλασσας έφερε το νερό μέσα σε ισόγεια σπίτια και καταστήματα, ενώ μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σήμερα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα βόρεια.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πρόσκαιρα στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο, φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι.

Τι «βλέπει» το Αστεροσκοπείο Αθηνών

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα, Δευτέρα, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των παραπάνω ηπειρωτικών περιοχών αλλά και σε πεδινές περιοχές της Ανατολική Μακεδονίας και της Θράκης.

Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από το πρωί τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές μόνο βροχές και σποραδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 9, στη Θεσσαλία από 2 έως 12, στην Ήπειρο από 1 έως 12, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 15 και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται στο Αιγαίο και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Προς το τέλος του εικοσιτετραώρου οι άνεμοι στο Ιόνιο θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών και στα ορεινά πρόσκαιρων, τοπικών χιονοπτώσεων κυρίως έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 4 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

