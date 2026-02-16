Σε κίνδυνο παραμένουν ορισμένες πολυκατοικίες στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου προκλήθηκε κατολίσθηση από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει την πόλη τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκων της περιοχής στον ΣΚΑΪ, η επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο σημείο προϋπήρχε των βροχοπτώσεων, αναγκάζοντάς τους να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία από το 2015 στον δήμο.

Όπως αναφέρουν, ενώ δόθηκε προθεσμία για να γίνει η αποπεράτωση των τειχίων, δεν μπήκαν οι απαραίτητες κολόνες προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η δουλειά, με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για την σταθερότητα της πολυκατοικίας παραμένουν, καθώς οι κάτοικοι αναγκάστηκαν από την αστυνομία να μετακινήσουν τα οχήματά τους.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

