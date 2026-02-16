«Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές» αναφέρει μέσω της «Καθημερινής» ο Tim de Craene, ο κάτοχος των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 αντιστασιακοί στην Καισαριανή, ο οποίος διέκοψε τη δημοπρασία στο eBay. Το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή τους, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βέλγος ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Crain’s Militaria: «Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να διακόψω τις δημοπρασίες στο eBay σχετικά με τις φωτογραφίες της Καισαριανής. Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης ιστορικής φύσεως και σοκαρίστηκα βαθιά από τον βανδαλισμό του μνημείου χθες στην Καισαριανή. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα που προκαλεί η υπόθεση μπορεί να είναι έντονα και λυπούμαι επίσης που το ζήτημα πολιτικοποείται.

Από τη στιγμή που η υπόθεση έλαβε διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ χθες, έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πάρα πολλοί ιδιώτες συλλέκτες, εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την αγορά των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ το ενδιαφέρον, θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση έως τώρα για πώλησή τους. Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

«Παράλληλα, ζητώ με σεβασμό η νομική κυριότητα των φωτογραφιών από εμένα να αναγνωριστεί και να μεταχειριστεί με τον ανάλογο σεβασμό. Ήδη έχουν διαμοιραστεί ευρέως επεξεργασμένες φωτογραφίες, στις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά της προστασίας των δικαιωμάτων μου, ακόμη και παραμορφώνοντας κάποια πρόσωπα των θυμάτων, προκαλώντας έτσι συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών», κατέληξε.

Κακλαμάνης: Η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει, αν δεν υπάρχει κώλυμα

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πως αν δεν υπάρχει κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

«Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά, είναι δουλειά του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η Bουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ. Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Και σημείωσε: «Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

Σε νεώτερη τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Βουλής με την υπουργό Πολιτισμού, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το υπουργείο Πολιτισμού, στη συνέχεια θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Μαρινάκης: Το ΥΠΠΟ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες

Για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της εκτέλεσης της Καισαριανής αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέροντας πως το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει διαδικασίες. «Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάβει τη διαδικασία απόκτησης των φωτογραφιών, την Πέμπτη στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κακλαμάνης θα ζητήσει την εξουσιοδότηση για να βοηθήσει το υπουργείο, όπου χρειαστεί.

