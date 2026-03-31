Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 4 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 30-03-26, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία Erminio προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Η επικαιροποίηση του παρόντος εκτάκτου δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες.

Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου - Σε «Red Code» 7 περιοχές

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), αύριο, Τετάρτη 01-04-2026 και την Πέμπτη 02-04-2026 τις Περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

