Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2020 Γρήγορη Βάρρα, συνεχίζεται η δίκη των δύο πρώην στελεχών του οργανισμού Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφων.

Ο μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει για δεύτερη ημέρα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον πρωθυπουργό, με τον οποίο «με συνδέει μια μακρόχρονη φιλία από το 2020». Όπως είπε ο μάρτυρας, δεν είχε συζητήσει μαζί του για τα θέματα του Οργανισμού όταν παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγε ως σύμβουλος στο Μαξίμου.

Πρόεδρος: Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είστε φίλοι με τον πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτησή μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης. Όταν πήγα σύμβουλός του, υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο... Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιάξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω;

Εισαγγελέας: Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε ότι «έχει υποστεί δολοφονία χαρακτήρα», επειδή έστειλε στη δικαιοσύνη τους φακέλους που διαπίστωσε παρανομίες.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, παραγωγοί διέπραξαν απάτη, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία, προσθέτοντας ότι ελλιπείς έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκόλυναν όσους ήθελαν να διαπράξουν απάτη.

Κατά την έναρξη της κατάθεσής του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι το Σάββατο ενημερώθηκε πως εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θεωρώ ότι ήταν έμμεση απειλή η κίνηση αυτή. Είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρεία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντί της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά απέναντί της. Σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ απειλές δεν δέχθηκα, όμως μετά την μήνυση, θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ».



Πηγή: skai.gr

