Η αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, «Φάκελος 17Ν» ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα 30 Μαρτίου. Στα έξι επεισόδια της σειράς, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ παρακολούθησαν τη μεγάλη έρευνα που φώτισε, για πρώτη φορά, το άγνωστο παρασκήνιο της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης, που δολοφόνησε 23 ανθρώπους, άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων με τις δικές τους ανοιχτές πληγές και στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες. Η σειρά ντοκιμαντέρ για την «17 Νοέμβρη» αποτελεί ντοκουμέντο μεγάλης ιστορικής και δημοσιογραφικής αξίας, που οι τηλεθεατές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον.

Η θετική ανταπόκριση του κοινού αποτυπώθηκε στα ποσοστά τηλεθέασης, με το τελευταίο επεισόδιο να σημειώνει 11,2% στο γενικό σύνολο και 11,5% στο κοινό 18-54. Στη ζώνη prime time και με ισχυρό ανταγωνισμό, 3.213.937 τηλεθεατές πέρασαν από τα έξι επεισόδια της σειράς. Η θέαση του ντοκιμαντέρ συνεχίζεται στον ΣΚΑΪ HYBRID και στο skai.gr/tv, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν on demand όλη τη σειρά στον χρόνο που εκείνοι επιθυμούν.

Η ακριβής καταγραφή των γεγονότων βασίστηκε σε εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική έρευνα και σε αρχειακό υλικό από πλήθος ελληνικών και διεθνών πηγών. Περισσότερες από 50 συνεντεύξεις με πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ήταν πρωταγωνιστές και μάρτυρες της εποχής που δρούσε η «17 Νοέμβρη» -συγγενείς ξένων θυμάτων, ένα καταδικασμένο για δολοφονίες μέλος της «17 Νοέμβρη», αξιωματούχοι βρετανικών και αμερικανικών υπηρεσιών και οι Έλληνες αξιωματούχοι που ηγήθηκαν των αποστολών- έριξαν φως στο παρασκήνιο της γέννησης, της δράσης και της εξάρθρωσης της οργάνωσης. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάστηκαν βίντεο από τις γιάφκες των τρομοκρατών και αποκαλύφθηκαν απόρρητα έγραφα που είχε στα χέρια της η ελληνική αστυνομία.

Εκτός από την παράθεση του αρχειακού υλικού και τις συνεντεύξεις, η υλοποίηση της παραγωγής πραγματοποιήθηκε και με δραματοποιημένες αναπαραστάσεις που «ζωντάνεψαν» στην οθόνη του ΣΚΑΪ τα γεγονότα της εποχής.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε από τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA, Ρίτσαρντ Γουέλς, τον Δεκέμβριο του 1975, φτάνοντας μέχρι την παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα στη ΓΑΔΑ και τη σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στους Λειψούς το 2002.

Η μεγάλη έρευνα «Φάκελος 17Ν», που υλοποίησε με τους συνεργάτες του ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Αλέξης Παπαχελάς, αποκάλυψε:

Στο 1ο επεισόδιο, με τίτλο «Η γέννηση της οργάνωσης», γυρίσαμε πίσω στον χρόνο, στην πρώτη πράξη που άνοιξε τον κύκλο του αίματος: στη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα, Ρίτσαρντ Γουέλς, τις παραμονές Χριστουγέννων του 1975.

Στο 2ο επεισόδιο, με τίτλο «Η οργάνωση φάντασμα», μεταφερθήκαμε στη δεκαετία του 1980 και σε μια εποχή που η Αθήνα γίνεται πεδίο δράσης τρομοκρατικών ομάδων της Μέσης Ανατολής. Τότε, η 17Ν στρατολογεί νέα πρόσωπα.

Στο 3ο επεισόδιο, με τίτλο «Αίμα στις σόλες», βρεθήκαμε στη δεκαετία του 1990, όταν η «17 Νοέμβρη» κλιμακώνει ολοένα και περισσότερο τη βίαιη δράση της.

Στο 4ο επεισόδιο, με τίτλο «Η αρχή του τέλους», αποκαλύφθηκε ο κρίσιμος ρόλος που έπαιξε ο κύριος “Χ” για να ξετυλιχτεί το “κουβάρι” «17 Νοέμβρη».

Στο 5ο επεισόδιο, με τίτλο «Το μοιραίο λάθος», παρακολουθήσαμε λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002.

Στο 6ο επεισόδιο, με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση», παρακολουθήσαμε την επεισοδιακή αναζήτηση και σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, λίγο πριν επιβιβαστεί στο δελφίνι, με το οποίο προσπάθησε να φύγει από το νησί των Λειψών.

Οι πρωταγωνιστές της πολύκροτης υπόθεσης απάντησαν στα ερωτήματα του ντοκιμαντέρ, όπως στο εάν έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη της «17 Νοέμβρη», τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει η έκρηξη της βόμβας στον Πειραιά και γιατί χρειάστηκαν 27 χρόνια για την εξάρθρωσή της.

Στο τελευταίο αποκαλυπτικό επεισόδιο, η κάμερα του ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων κατέγραψε:

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Σύμβουλος σεναρίου: Άγγελος Πετρόπουλος

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

#Fakelos17N



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.