Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην Αττική Οδό, τα οποία σύμφωνα με την εταιρία οφείλονται σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω μηχανικής βλάβης, είτε φόβου και έλλειψης εμπειρίας των οδηγών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές.

Η Αττική Οδός έκλεισε από τα διόδια, στο ύψος της Ανθούσας μέχρι Γέρακα, όπου μεγάλα οχήματα είχαν διπλώσει λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης.

Τα εκχιονιστικά θα μπουν ανάποδα προκειμένου να ρίξουν αλάτι και να ανοίξουν το δρόμο, κάτι που θα πάρει περίπου 2-3 ώρες μέχρι να μπορέσουν να κινηθούν ξανά αυτοκίνητα μέσα στην οδό.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρίας Αττική Οδός αναφέρει: «Διευκρινίζεται ότι σε ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, ειδικότερα στη σύνδεση της σήραγγας Βριλησσίων με την Περιφερειακή Υμηττού και στην περιοχή του Γέρακα στο ρεύμα προς Ελευσίνα δημιουργήθηκαν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εξαιτίας οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν είτε λόγω μηχανικής βλάβης, είτε φόβου και έλλειψης εμπειρίας των οδηγών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές».

Επιπλέον η εταιρία σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι η κυκλοφορία είναι υψηλή από το πρωί και δυσχεραίνει το έργο του αποχιονισμού, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία φορτηγών και νταλικών σε όλο τον δρόμο. «Στο ύψος του Γέρακα μάλιστα έχουν "διπλώσει" νταλίκες οι οποίες έχουν κλείσει κάθετα τον δρόμο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεπεία αυτής της κατάστασης τα εκχιονιστικά μηχανήματα που δεν μπορούν να προσπεράσουν, επιχειρούν με ανάποδη κίνηση με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διέλευσή τους, ενώ το χιόνι που εξακολουθεί να πέφτει επιτείνει τα προβλήματα αυτά».

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την εταιρεία, επιχειρούν 35 εκχιονιστικά μηχανήματα και υπάρχει επάρκεια αλατιού. «Εκφράζουμε τη λύπη μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την ταλαιπωρία των οδηγών, ενώ σημειώνουμε ότι τα διόδια παραμένουν ανοιχτά με απόφαση της εταιρίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αττικής Οδού.

Ισχυρή χιονόπτωση, μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο και Περιφερειακή Υμηττού. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 24, 2022

Επιπλέον έχει κλείσει και η λεωφόρος Κατεχάκη.

Περιφερειακή Υμηττού κλειστή στο ρεύμα προς Κατεχάκη, μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ισχυρή χιονόπτωση. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 24, 2022

Η ΕΛΑΣ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Αττική ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον το όχημά τους δε φέρει ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

«Ένα όχημα χωρίς αλυσίδες σημαίνει τέλος», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Διακοπή κυκλοφορίας:

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY AΠO TH ΣYMBOΛH THΣ ME THN Λ. MEΣOΓEIΩN KAI ΣTA ΔYO PEYMATA.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ. EΛ. BENIZEΛOY (HΛIOYΠOΛH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN ΠΛATEIA 28HΣ OKTΩBPIOY ΠPOΣ THN ΠEP. KAPEA.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN E.O. OINOHΣ - MAΓOYΛAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY TITAN PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA. 2) ΣTHN E.O. MEΓAPΩN- AΛEΠOXΩPIOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO TO 12O XΛM. ΘEΣH ΛOYMΠA ΠPOΣ MEΓAPA. 3) ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN OΔO ΠINΔOY ΠPOΣ THN ΠEP. YMHTTOY.

- ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΣΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 2) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 3) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.

- ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN 1) ΣTHN OΔO ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA ΘANAΣHΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA 2) ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO. 2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH. 3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

- ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA. 2) ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI 3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.

Πηγή: skai.gr

