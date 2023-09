Κακοκαιρία Daniel στην Εύβοια: Υδροστρόβιλος στην παραλία (Βίντεο) Ελλάδα 19:50, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την θάλασσα και γίνεται ένα με τον ολόγκριζο ουρανό σκεπάζοντας την περιοχή