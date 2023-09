Κρήτη: Σφοδρές βροχοπτώσεις από την κακοκαιρία Daniel στον δήμο Φαιστού - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 18:59, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τεράστιοι όγκοι νερού έπεσαν στην Κρήτη, μετατρέποντας τους δρόμους κυριολεκτικά σε ποτάμια