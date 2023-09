Κακοκαιρία Daniel: Πιθανότατα η μεγαλύτερη νεροποντή που έχει καταγραφεί στη χώρα Ελλάδα 18:35, 05.09.2023 linkedin

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στην Πολιτική Προστασία - Ο Χρ. Τριαντόπουλος μεταβαίνει αύριο στις πληγείσες περιοχές - Έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες