Άρχισαν οι εργασίες τοποθέτησης, από σήμερα το πρωί, στη Νέα Παραλία, στη Θεσσαλονίκη, για το μνημείο που είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα από την τραγωδία στα Τέμπη.

«Το Δέντρο της Μνήμης», όπως ονομάζεται, τοποθετείται στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου, όπως αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το μνημείο είναι περιφραγμένο και έως τώρα έχει τοποθετηθεί η μεγάλη βάση και ο κορμός.

Το έργο, που είναι δωρεά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, φιλοτέχνησε η εικαστικός Μαρία Μανδάκη και κατασκεύασε ο σιδηρουργός Γιώργος Σαντεξής.

«Το Δέντρο της Μνήμης» θα σηματοδοτεί το τέλος της διαδρομής για τα θύματα της μεγάλης τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Στην Αθήνα τοποθετείται «Το δέντρο των Ψυχών», που συμβολίζει την αρχή της διαδρομής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα εγκαίνια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν στις 2 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά τη θλιβερή επέτειο της φονικής σύγκρουσης των τρένων που οδήγησε στον θάνατο 57 άτομα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

