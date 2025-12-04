Κακοκαιρία Byron: Κλειστά την Παρασκευή ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών

Η επέλαση της κακοκαιρίας Byron στην Αττική οδηγεί σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων στην Αττική αλλά και των ανώτατων ιδρυμάτων, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία ανακοίνωσαν ότι την Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν.

Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις:

ΕΚΠΑ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών

Σας ενημερώνουμε, ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- αύριο, Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.

Πηγή: skai.gr

