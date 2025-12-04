Αχαΐα: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο, καταγράφεται στην Αχαΐα.

Αυτή τη φορά χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 17χρονο κορίτσι σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, ωστόσο ευτυχώς η τραγωδία αποφεύχθηκε από την άμεση ιατρική παροχή των πρώτων βοηθειών, από το προσωπικό που εφημέρευε, στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα, όταν από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, εντοπίστηκε από νεαρή γυναίκα να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μετά από λίγες ώρες αποχώρησε, αφού διέφυγε τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

