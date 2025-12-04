Μύλος η εξεταστική με Κωνσταντοπούλου - Μαγειρία: «Τρώτε με χρυσά κουτάλια, κάνεις μαγκιές» - «Θα ξεβρακωθώ»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε μία άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση, με εκρηκτικούς διαλόγους εξελίχθηκε η εξέταση του Χρήστου Μαγειρία από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει – κατά την έναρξη των ερωτήσεων - την αναφορά του ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν από την νομαδική ζωή της κτηνοτροφικής του οικογένειας έχασε την ζωή η μικρή του αδελφή και η μητέρα τους, τον είχε πάει σε ορφανοτροφείο μέχρι τα εννιά τους χρόνια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο; Μας λέτε ότι στο Λύρειο Ίδρυμα πήγατε ως ορφανά.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Έχουμε χάσει στα βουνά την αδερφούλα μας. Μας έστειλε χωρίς να θέλουμε και κλαίγοντας να συμβιώνουμε με ορφανά παιδιά. Όταν ήμουν 4 έως 9 - 10 χρονών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: από το 1978 μέχρι το 1984 δηλαδή. Μα το 1984 πήρατε τα λεφτά από την απαλλοτρίωση και το 2004 πήρατε Ferrari.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Εσείς θα ευχόσασταν να είχε πεθάνει όλη η οικογένεια στα βουνά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ντρέπεστε λίγο; Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και επικαλείστε ένα νεκρό παιδί.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Έχω δουλέψει και έχω πάρει νόμιμες, νόμιμες αποζημιώσεις. Ποινικοποιείται αυτό κάπου και δεν το ξέρω.

Ο δεύτερος γύρος έντασης ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σε παλαιότερη υπόθεση του μάρτυρα σχετικά με έρευνα για «αρχαιοκαπηλία», όπως είπε και οπλοκατοχή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: “Κτηνοτρόφος με Φεράρι ύποπτος για αρχαιοκαπηλία”, σας διαβάζω το δημοσίευμα από το 2015.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Θα γίνετε ρεζίλι, δεν υπήρχε ποτέ τέτοια δικογραφία. Κοιτάτε μόνο πως να με ξεφτιλίσετε. Φέρτε το εδώ το βούλευμα και τότε θα ξεβρακωθώ, είναι ψέματα αυτά που λέτε. “Πλεύση Λασπολογίας” κάνετε στην οικογένεια μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τιμή μας να εξανίσταστε!

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Υπογράψτε την άρση ασυλία σας για να σας κάνω μήνυση! Πάρτε την προανακριτική και εαν βρεις μέσα Μαγειρία, τότε τρύπα μου τη μύτη!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλο μαγκιά είστε! Δεν μου λέτε, λίρες βρήκατε;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Είναι ανέκδοτο, είναι αίνιγμα. Δεν το ξέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε δώσει όρκο.

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Δεν βρήκα, όχι!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς ξέρετε τον κύριο Σκρέκα;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Ξέρω τον πατέρα του τον κύριο Θόδωρα…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν στην ΛΑΡΚΟ…

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Στο τέλος θα μου χρεώσετε κανένα πυρηνικό πύραυλο…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μαζευτείτε λίγο. Για οπλοκατοχή δεν συλληφθήκατε;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Τρία πιστόλια, κειμήλια του πατέρα μου ήταν. Τι σχέση έχουν τρία πιστόλια του 40' με την πολεμική βιομηχανία;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αντάρτης ήταν;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Ήταν δεξιός, εγώ δεν ξέρω δεξιό αντάρτη. Αφήστε στην άκρη τον νεκρό πατέρα μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν ταγματασφαλίτης;

(ΦΩΝΕΣ – ΝΤΡΟΠΗ!)

Το θερμόμετρο πάντως χτύπησε «κόκκινο» όταν Χρήστος Μαγειρίας και Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνονταν ο ένας στον άλλον στον ενικό:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άκουσες;

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ: Σε άκουσα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ε τότε θα προσέχεις πως μιλάς. Εδώ είσαι μάρτυρας. Δεν είσαι απλός πολίτης. Έχεις έρθει εδώ με θράσος, έχεις φάει με χρυσά κουτάλια. Δεν απαντάς σε τίποτα και κάνεις μαγκιές. Πείτε μας πόσα χρήματα έχετε πάρει από το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία 20 χρόνια.

Άγρια κόντρα και με τη Μαρία Συρεγγέλα

Είχε προηγηθεί η επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην αντιπρόεδρο της επιτροπής, καταλογίζοντας της σχέσεις με την Πόπη Σεμερτζίδου προκαλώντας την σφοδρή αντίδρασή της. «Έγινε μία επίθεση στο πρόσωπό μου ως προεδρεύουσα. Ψεύδεται για μια ακόμη φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπίας. Ισχυρίστηκε πως η κα Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου μου. Σαφώς δεν ισχύει. Επειδή τυχαίνω να προέρχομαι από λαϊκή παράταξη και δεν βγαίνουμε με ολογράμματα και ΑΙ προς τους ψηφοφόρους μας και είπε ότι είμαι διαπλεκόμενη. Θα ζητήσω από την κα Κωνσταντοπούλου να το πάρει πίσω και να μου ζητήσει συγγνώμη, αλλιώς επιφυλάσσομαι των δικαιωμάτων μου», τόνισε η κα Συρεγγέλα. «Μου κλείνετε και το μικρόφωνο. Οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις γιατί σχετίζεστε με την Σεμερτζίδου. Είναι ξεκάθαρο ότι έχετε συμφέρον από την έκβαση της εξέτασης και είναι ξεκάθαρο ότι διαπλέκεστε», απάντησε η κα Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: skai.gr

