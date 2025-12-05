Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί η περιοχή της Μάνδρας στη Δυτική Αττική, αφού η κακοκαιρία Byron δημιούργησε ένονα πλημμυρικά φαίνομενα.

Οι κάτοικοι στη Μάνδρα ζουν δραματικές στιγμές, με την έντονη βροχόπτωση να έχει προκαλέσει πλημμύρες.

Στις εικόνες του ΣΚΑΪ φαίνεται πως το νερό έχει μπει στα σπίτια πολιτών, οι οποίοι από νωρίς το πρωί προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ, άνοιξαν τρύπες στο οδόστρωμα.

Δείτε τις εικόνες καταστροφής:

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Κοκολάκος, Γιώργος Τσελίκας

Πηγή: skai.gr

