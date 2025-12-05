Λογαριασμός
Ελευσίνα: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Ήχησε το 112

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών καθώς μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα το νερό στον ποταμό 

Σαρανταπόταμος

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να σφυροκοπά τη Δυτική Αττική, με την Ελευσίνα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής, το 112 έστειλε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά), λόγω πιθανής υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου.

Η ειδοποίηση αναφέρει ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η συνεχόμενη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τη στάθμη του νερού στον ποταμό.

Δείτε βίντεο από τον ποταμό, που «φούσκωσε»:

Πηγή: skai.gr

TAGS: κακοκαιρία Byron Ελευσίνα ποταμός 112
