Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να σφυροκοπά τη Δυτική Αττική, με την Ελευσίνα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής, το 112 έστειλε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά), λόγω πιθανής υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου.
Η ειδοποίηση αναφέρει ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η συνεχόμενη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τη στάθμη του νερού στον ποταμό.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού #Ελληνορώσων #Ποντιακά #Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού #Σαρανταπόταμου.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
Δείτε βίντεο από τον ποταμό, που «φούσκωσε»:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.