Κακοκαιρία Atena: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηγουμενίτσα - Δείτε βίντεο

Στην Ηγουμενίτσα έκανε αισθητή την παρουσία η κακοκαιρία Athena, όπου άνοιξαν οι ουρανοί και παρατηρήθηκε έντονη βροχόπτωση.

Το Κεντρικό λιμεναρχείο έχει εκδώσει επείγουσα ανακοίνωση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφάλειας, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας μήνυμα από το 112 καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές, όπως την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους τοπικούς δήμους και φορείς, καθώς και τους επαγγελματίες αλιείς και τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, να λάβουν αυξημένα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας. Συνίσταται:

Σε επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών: Να αποφύγουν οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και να εξασφαλίσουν ότι τα σκάφη τους είναι δεμένα και προστατευμένα.

Σε κατοίκους και επισκέπτες των παράκτιων περιοχών: Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στην ακτή και να αποφεύγουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Στις ναυτιλιακές και λιμενικές αρχές: Να ενημερώνουν τις υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής τους για την τρέχουσα κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα ασφαλείας είναι σε ισχύ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.