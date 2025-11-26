Λογαριασμός
Κακοκαιρία Adel: 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία - Ποτάμια και χείμμαροι οι δρόμοι

Νωρίτερα είχε ξεκολλήσει ένα plexiglass σε κολυμβητήριο. Το απόγευμα έγινε κατολίσθηση στο δρόμο των Αγίων Δέκα - Έκκληση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων 

Βροχές στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα βιώνει για μία ακόμη φορά έντονη βροχόπτωση, κακοκαιρία και πλημμυρισμένους δρόμους, αυτή τη φορά σε υπερβολικό βαθμό. 

Έκκληση απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, όσον αφορά τους πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112.

Ζητούν να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις, καθώς η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Στο δρόμο των Αγίων Δέκα έχει γίνει μία μικρή κατολίσθηση, οπότε απαιτείται περισσότερη προσοχή

Σε λίγη ώρα θα βγει η επίσημη απόφαση για το αν θα κλείσουν τα σχολεία την Πέμπτη, κάτι που αυτή τη στιγμή φαντάζει ως το πιο πιθανό σενάριο.


Το 112 σήμανε λίγο νωρίτερα και στην Αιτωλοακαρνανία.

