Φίλης: Η Αλεξανδρούπολη θα έχει αυξημένο ρόλο σε περίπτωση εκεχειρίας στην Ουκρανία

Η στρατηγική θέση και αξία της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής του Έβρου θα παραμείνουν και θα ενισχυθούν σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία, εξήγησε ο Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται 26 και 27 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη.

«Η επιχειρησιακή αξία της Αλεξανδρούπολης για τον αμερικανικό παράγοντα θα παραμείνει υψηλή, ακόμα και αν υπάρξει μία διευθέτηση με την Ουκρανία, η οποία δε θα είναι οριστική, πιθανότητα θα είναι μία εκεχειρία, για τη διατήρηση της οποίας θα απαιτηθεί η παρουσία ευρωπαϊκών - και όχι μόνο - δυνάμεων. Άρα η Αλεξανδρούπολη, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, θα έχει επιχειρησιακή αξία για τους συμμάχους», τόνισε.

Όπως σημείωσε ο κ. Φίλης, αυτή είναι μία από τις τρεις πτυχές που χαρακτηρίζουν την αυξημένη γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης και του Έβρου. Οι άλλες δύο είναι η ενεργειακή διασύνδεση και η δικτύωση.

«Η Ελλάδα μπορεί να συγκεντρώνει ποσότητες διαφορετικών μορφών ενέργειας στην περιοχή και να τις διαχέει στις γειτονικές και όχι μόνο χώρες. Οι κάθετοι άξονες μπορεί να φτάσουν μέχρι και την Ουκρανία. Η δεύτερη πτυχή είναι αυτή της δικτύωσης. Η Τουρκία κάνει “καταχρηστική χρήση” των Στενών, κάτι που δημιουργεί προβληματισμό σε εμπορικά και επιβατικά πλοία. Η περιοχή του Έβρου θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική στις μεταφορές, κυρίως στο σιδηρόδρομο με τη σύνδεση να φτάνει μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην πολιτική του νέου Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Φίλης επεσήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον ο Αμερικανός πρόεδρος να θελήσει να παρέμβει στην ανατολική Μεσόγειο με τρόπο ανάλογο με αυτόν που κάνει τώρα στη Λωρίδα της Γάζας. Υποστήριξε, δε, ότι είναι χρήσιμο για την Ελλάδα να αξιοποιήσει τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία για να ισχυροποιήσει τη θέση της.

Στην ίδια συζήτηση, ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, είπε ότι «η εποχή του 2019 και του 2015 έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η χώρα είναι ένα μεγάλο νοικοκυριό. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2020 με το Ενιαίο Δόγμα Ασφάλειας και Άμυνας απέτρεψε την υβριδική επίθεση της Τουρκίας και αυτό που πετύχαμε ήταν πολύ σημαντικό. Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει το ελληνικό κράτος, με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας, θωρακίζουν το αίσθημα της ασφάλειας».

Ο κ. Δημοσχάκης ανέφερε επίσης ότι ο Έβρος αναδεικνύεται σε «επίκεντρο επιχειρηματικών εξελίξεων».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Βήματος, Βασίλης Νάνης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τη City Hub Events του ομίλου Alter Ego και την Tsomokos Communication, με στρατηγικό συνεργάτη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από αριστερά: Βασίλης Νάνης, Δημοσιογράφος, Το Βήμα - Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου - Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου

Βασίλης Νάνης, Δημοσιογράφος, Το Βήμα

Πηγή: skai.gr

