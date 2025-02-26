Λογαριασμός
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Πως αξιολογούν οι πολίτες τους χειρισμούς στη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών; Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.   

·       Πως αξιολογούν οι πολίτες τους χειρισμούς στη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών;

·       Πως αντιμετωπίζουν οι πολίτες την προεδρία Τραμπ, την στάση της Ευρώπης και τις επιπτώσεις στην Ελλάδα;

·       Και οι πολιτικοί δείκτες. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός και Πρόθεση ψήφου.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse Σία Κοσιώνη δημοσκόπηση Pulse ΣΚΑΪ
