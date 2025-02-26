Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε γυναίκα στην εκπομπή live You στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την οποία οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΑ έδωσε το τιμόνι σε ανήλικο.

Το συμβάν που έχει καταγραφεί σε δύο βίντεο, έγινε σε λεωφορείο στη γραμμή 749 «Οικισμός Γεννηματά-Σταθμός Προαστιακού» το βράδυ της Τρίτης (25.02.25) στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ίδια, στο βίντεο που δείχνει το δρομολόγιο των 21:25 που πέρασε 21:36 από τη στάση στην οποία επιβιβάστηκε η καταγγέλλουσα, φαίνεται ένα αγόρι ηλικίας περίπου 12-13 ετών να είναι όρθιο δίπλα στο κάθισμα του οδηγού.

Σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο έχει στην κατοχή της η γυναίκα και τραβήχτηκε από άλλο σημείο, φαίνεται ένα παιδί να βρίσκεται στη θέση του οδηγού, με τον οδηγό δίπλα του.

Όπως είπε η γυναίκα, η ίδια διαπίστωσε ότι το παιδί οδηγούσε όταν «στη διασταύρωση κοντά στο Ίδρυμα Αναπήρων, δεν μπορούσε να στρίψει. Εκεί ο οδηγός τράβηξε χειρόφρενο, τον σήκωσε από τη θέση, έκανε όπισθεν και πήρε μετά τη στροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά

