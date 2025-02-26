Σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χθες (25/02) από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. να οδηγεί αυτοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή.

Σε βάρος του συλληφθέντα, ο οποίος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις, ενώ επιπλέον κινείται η διαδικασία για την πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

