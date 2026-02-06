Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής αρνείται τις κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος, Μαροκινός διακινητής της ναυτικής τραγωδίας μεταναστών, ανοικτά της Χίου, κλήθηκε σήμερα στις 15:00 να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών του νησιού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισής του, Δημητρίου Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους ζήτησε προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία και την υπεράσπισή του.
Η ανάκριση αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00.
Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται και εκφράζει την προσδοκία για μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.
