Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αρνείται τις κατηγορίες- Ζήτησε προθεσμία 24 ωρών

Ο Μαροκινός που φέρεται να λειτούργησε ως διακινητής ζήτησε 24ωρη προθεσμία για την απολογία του στη Χίο. Η ανάκριση ορίστηκε για αύριο

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής αρνείται τις κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος, Μαροκινός διακινητής της ναυτικής τραγωδίας μεταναστών, ανοικτά της Χίου, κλήθηκε σήμερα στις 15:00 να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισής του, Δημητρίου Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους ζήτησε προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία και την υπεράσπισή του.

Η ανάκριση αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00.

Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται και εκφράζει την προσδοκία για μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

