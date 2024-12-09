Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), που διενεργήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 3.317 υποψήφιοι και ο αριθμός των επιτυχόντων είναι 1.972 άτομα, δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται σε 59,45%.

Οι επιτυχόντες μπορούν, πλέον, να υποβάλλουν την αίτηση πολιτογράφησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/diadikasies-ktisis-e-i/politografisi-allogenon).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Εκτός από το ΠΕΓΠ, η αίτηση πολιτογράφησης συνοδεύεται και από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

2. Αντίγραφο του ισχύοντος τίτλου διαμονής στην Ελλάδα.

4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.

5. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου (αφορά σε έγγαμους).

6. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 ή 7 ή 12 κατά περίπτωση φορολογικών ετών.

7. Ηλεκτρονικό Παράβολο (μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου e-Παράβολο) ύψους 550 ευρώ για αρχική αίτηση και 200 ευρώ για κάθε νέα αίτηση μετά από απόρριψη για ουσιαστικούς λόγους.

8. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

9. Δικαιολογητικά για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αιτούντος (βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, που διενεργεί τις εξετάσεις, εφάρμοσε για πρώτη φορά το πρόγραμμα ελέγχου κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα, ενώ ήδη έχει δρομολογηθεί η επέκταση του προγράμματος σε μεγαλύτερο αριθμό εξεταστικών κέντρων, στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Παράλληλα, για να ενισχυθεί περαιτέρω η προετοιμασία των υποψηφίων και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού των εξετάσεων, προέβη σε μία σειρά παρεμβάσεων όπως:

• Αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων μέσω της ανανέωσης των θεμάτων και της βελτίωσης της εμπειρίας πλοήγησης στην πλατφόρμα των εξετάσεων.

• Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας από την Επιστημονική Επιτροπή προς όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους, για διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Τράπεζας Θεμάτων.

• Ενσωμάτωση νέων διαλειτουργικοτήτων στην πλατφόρμα των εξετάσεων.

• Αύξηση αριθμού επιτροπών προφορικής εξέτασης και μείωση χρόνου αναμονής στις εξετάσεις.

• Επιμορφωτικά σεμινάρια για αξιολογητές προφορικού λόγου και βαθμολογητές.

