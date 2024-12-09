Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Δευτέρας οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης - δήθεν γνήσιων και φιλοτεχνημένων από διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες - που επρόκειτο να δημοπρατηθούν διαδικτυακά.

Πρόκειται για ένα 70χρονο, τη 42χρονη κόρη του κι έναν 62χρονο, που παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Διώκονται για πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατοχή απομιμητικών μνημείων, με σκοπό τη διάθεσή τους ως γνησίων, όπως επίσης για εγκληματική συμμορία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., μέσω οίκου δημοπρασιών, ως εκπρόσωπος του οποίου εμφανιζόταν ο 70χρονος, σκόπευαν να πουλήσουν συνολικά 123 πίνακες ζωγραφικής, για τους οποίους, ωστόσο, υπάλληλος της Εθνικής Πινακοθήκης γνωμάτευσε ότι επρόκειτο για καταφανώς πλαστούς. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο κατάλογος των προς δημοπράτηση έργων περιελάμβανε πίνακες των εξής καλλιτεχνών: Αλέκος Φασιανός, Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Δημήτρης Μυταράς, Κωνσταντίνος Παρθένης, Γιάννης Τσαρούχης κ.ά.

Σε έρευνες που ακολούθησαν τόσο στον παραπάνω οίκο όσο και σε εργαστήρια κατασκευής των πινάκων, κατασχέθηκαν συνολικά 930 έργα τέχνης, μπλοκ αποδείξεων αγοραπωλησίας έργων τέχνης και επιταγών, δεκάδες φωτογραφίες πινάκων, τρεις έντυποι κατάλογοι του οίκου δημοπρασιών κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

