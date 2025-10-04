Ισραήλ: Στολίσκος «Sumud» για Γάζα - Το χρονοδιάγραμμα απέλασης των 27 Ελλήνων

Σε κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ παραμένουν, έως ότου απελαθούν οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου «Global Sumud Flottilla» όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Οι 11 από αυτούς κάνουν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως τονίζουν, κράτησή τους.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση αγγίζει τους 400.

Η Ελληνίδα πρέσβειρα στο Ισραήλ θα επισκεφθεί πάλι την Κυριακή το κέντρο κράτησης Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ, άρα εντός των επόμενων 24ωρών θα έχουμε σαφώς καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο τι μέλλει γενέσθαι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Άλλοι δεν το έχουν κάνει, άρα θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.

Ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή, πάντως από την Κυριακή και μετά.

Σημειώνεται πάντως ότι εκτός από τους εξαιρετικά αυστηρούς τόνους που χρησιμοποίησε την Παρασκευή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων, η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να συνομιλεί και σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Εκατόν τριάντα επτά ακτιβιστές, που κρατούνταν από το Ισραήλ επειδή συμμετείχαν στον στολίσκο που επεδίωκε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, έφθασαν το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη με πτήση της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines.

Σ' αυτούς περιλαμβάνονται 36 Τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη Μαλαισία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, την Ελβετία και την Τυνησία.

