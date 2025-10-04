Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην Αθήνα 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή της Αθήνας και συνελήφθη, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη άνω των -9,4- κιλών, μεγάλη ποσότητα ουσιών νόθευσης καθώς και ανάλογο εξοπλισμό.

Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία του, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-9.419,9 γραμμάρια ηρωίνης,

-4.410 γραμμάρια γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης,

-3.700 γραμμάρια καφέ σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλη για την νόθευση ηρωίνης,

-2 θερμοκολλητικά σακούλας, κατάλληλα για τη σφράγιση συσκευασιών,

ρολό διάφανης μεμβράνης κατάλληλο για την περιτύλιξη συσκευασιών,

υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας πίεσης -19- τόνων, με τα εξαρτήματά της,

-2 μεταλλικές πλάκες και -2- ξύλινα καλούπια,

μεταλλικό γρύλο και -4- ηλεκτρικούς αναδευτήρες,

-39 φυσίγγια,

αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,

-3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-116,60 ευρώ, καθώς και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

