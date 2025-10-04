Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων, προκειμένου τη Δευτέρα ο ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο πόνος είναι ανείπωτος για την οικογένεια της 28χρονης αλλά και για τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς της που αδυνατούν να πιστέψουν πως έγινε αυτό το κακό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.